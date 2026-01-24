Telangana Municipal Elections: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యంగా ఉన్న జనసేన పార్టీ తెలంగాణలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తామని ప్రకటించింది. కొండగట్టు పర్యటన సమయంలో పవన్ కల్యాణ్ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు జనసేన సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, సినీ నటుడు ఆర్కే సాగర్ కీలక ప్రకటన చేశాడు. మున్సిపల్ ఎన్నికలపై పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో జనసేన పార్టీ సమావేశం నిర్వహించగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ఆ పార్టీ ఇన్చార్జ్ ఆర్కే సాగర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. శివనగర్లో జరిగిన సమావేశంలో ఆర్కే సాగర్ మాట్లాడుతూ.. జనసేన పార్టీకి ప్రాంత భేదాలు లేవని స్పష్టం చేశారు. జనసేన పార్టీ తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టిన పార్టీ అని తెలిపారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్న సమయంలో.. ఆ తర్వాత కూడా చేనేతలకు అండగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ ప్రతి సోమవారం చేనేత దుస్తులు ధరిస్తున్నారని వివరించారు. రానున్న రోజుల్లో చేనేతలకు అండగా ఉండేందుకు పవన్ కల్యాణ్ సిరిసిల్లకు వస్తారని ఆర్కే సాగర్ ప్రకటించారు.
యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని వారికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని ఆర్కే సాగర్ తెలిపారు. మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ పోటీ చేస్తుందని ఆర్కే సాగర్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీలో చేరికలను స్వాగతించారు. అంతకుముందు చౌరస్తాలో నేతన్న విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి పూజలు చేశారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ ప్రకటించడంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే కరీంనగర్ జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలంగా ఉండగా.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారీ షాక్ తగలనుంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ కొంత ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
