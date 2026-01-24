English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Janasena Party: తెలంగాణలో సంచలన పరిణామం.. సినీ నటుడు ఆర్‌కే సాగర్‌ కీలక ప్రకటన

Big Twist In Telangana Politics Janasena Party Enters In Municipal Elections: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. త్వరలో జరగనున్న మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్నట్లు జనసేన పార్టీ ప్రకటించింది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆదేశాలతో తాము బరిలోకి దిగుతున్నట్లు సినీ నటుడు ఆర్‌కే సాగర్‌ సంచలన ప్రకటన చేశాడు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 24, 2026, 05:56 PM IST

Telangana Municipal Elections: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యంగా ఉన్న జనసేన పార్టీ తెలంగాణలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తామని ప్రకటించింది. కొండగట్టు పర్యటన సమయంలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు జనసేన సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు జనసేన పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు, సినీ నటుడు ఆర్‌కే సాగర్‌ కీలక ప్రకటన చేశాడు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికలపై పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో జనసేన పార్టీ సమావేశం నిర్వహించగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ఆ పార్టీ ఇన్‌చార్జ్‌ ఆర్కే సాగర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. శివనగర్‌లో జరిగిన సమావేశంలో ఆర్‌కే సాగర్‌ మాట్లాడుతూ.. జనసేన పార్టీకి ప్రాంత భేదాలు లేవని స్పష్టం చేశారు. జనసేన పార్టీ తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టిన పార్టీ అని తెలిపారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌గా ఉన్న సమయంలో.. ఆ తర్వాత కూడా చేనేతలకు అండగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ ప్రతి సోమవారం చేనేత దుస్తులు ధరిస్తున్నారని వివరించారు. రానున్న రోజుల్లో చేనేతలకు అండగా ఉండేందుకు పవన్ కల్యాణ్ సిరిసిల్లకు వస్తారని ఆర్కే సాగర్ ప్రకటించారు.

యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని వారికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని ఆర్‌కే సాగర్‌ తెలిపారు. మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌లలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ పోటీ చేస్తుందని  ఆర్కే సాగర్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీలో చేరికలను స్వాగతించారు. అంతకుముందు చౌరస్తాలో నేతన్న విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి పూజలు చేశారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ ప్రకటించడంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే కరీంనగర్‌ జిల్లాలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బలంగా ఉండగా.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి భారీ షాక్‌ తగలనుంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ కొంత ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanJana Sena PartyRk SagarRajanna Sircilla districtKarimnagar

