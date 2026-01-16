Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ మెట్రో-2 దశపై కీలక పరిణామం.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Kishan Reddy Letter: హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ పనులపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీనమేషాలు వేస్తోంది. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పూర్తి చేసిన పనులు నిలిపేసి కొత్త రూట్మ్యాప్ తయారుచేయడంతో మెట్రో పనులు ఆగిపోయాయి. మెట్రో రెండో దశపై పురోగతికి సంబంధించి కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మెట్రో రెండో దశ పనులపై రేవంత్ రెడ్డికి కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి లేఖ రాశారు. మెట్రో పనులు వెంటనే ప్రారంభించాలని లేఖలో కోరారు.
'తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలో ఎదురవుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యల పరిష్కారానికి.. రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడంలో భాగంగా హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి కోరారు. ఇప్పటికే అమలవుతున్న మొదటి దశ మెట్రోను ఎల్ అండ్ టీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుని.. ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తుందని ప్రకటించారు' అని రేవంత్ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు.
'నేను కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శ్రీ మనోహర్లాల్ ఖట్టర్ని కలిసి మెట్రో రెండో దశ నిర్మాణం గురించి చర్చించా. ముందుగా మెట్రో మొదటి దశను ఎల్ అండ్ టీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేసుకోవాలని.. దీనికి అన్ని ఒప్పందాలు, నిర్ణయాలు, లావాదేవీలు పూర్తి కావాలని చెప్పారు. లావాదేవీలు పూర్తయిన తర్వాత రెండో దశ నిర్మాణంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది' అని రేవంత్ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వివరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ నిర్మాణానికి అంగీకరించిందని కూడా కేంద్రమంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్ గుర్తు చేశారని చెప్పారు.
'మెట్రో మొదటి దశను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎల్ అండ్ టీ నుంచి తీసుకోవడం.. రెండో దశకు సన్నాహాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి సంయుక్తంగా కమిటీ ఏర్పాటుచేయడంపై మీతో కలిసి నిర్ణయించారని కూడా కేంద్రమంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్ నాకు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు అధికారులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్టు చెప్పారు. ఇందుకోసం రాష్ట ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు అధికారుల పేర్లను పంపాలని కోరినట్లు కూడా వివరించారు' అని రేవంత్ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వివరించారు.
ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారుల పేర్లను ప్రతిపాదించలేదని గుర్తుచేశారు. 'వెంటనే ఇద్దరు అధికారుల పేర్లు పంపి సమావేశ నిర్వహణకు ప్రయత్నం చేయాలని కోరుతున్నా' అని రేవంత్ రెడ్డికి కిషన్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. వేగవంతంగా ఎల్ అండ్ టీ నుంచి మెట్రో నెట్వర్క్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుని.. ఆ తర్వాత మెట్రో రెండో దశ నిర్మాణానికి కావాల్సిన ప్రతిపాదనలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపాల్సిందిగా రేవంత్ రెడ్డికి కిషన్ రెడ్డి కోరారు. వీలైనంత త్వరగా పనులు పూర్తి చేయాలని కోరారు.
