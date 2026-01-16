English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ మెట్రో-2 దశపై కీలక పరిణామం.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ మెట్రో-2 దశపై కీలక పరిణామం.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Kishan Reddy Wrote Letter To Revanth Reddy: హైదరాబాద్‌ మెట్రో రెండో దశకు కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం అన్నీ చర్యలు చేపట్టగా అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి పూర్తిగా మార్చేయడంతో ఆ పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మెట్రో రెండో దశపై కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 16, 2026, 03:01 PM IST

Trending Photos

Banks Holiday: ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు
5
Bank Holiday
Banks Holiday: ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు
Happy Kanuma 2026: తెలుగులో కనుమ శుభాకాంక్షలు.. ఇలా అందరికీ పంపండి!
6
Happy Kanuma Wishes
Happy Kanuma 2026: తెలుగులో కనుమ శుభాకాంక్షలు.. ఇలా అందరికీ పంపండి!
Tirupati: తిరుపతిలో గోదా కళ్యాణం మహా వైభవం.. కనుల పండుగగా మారిన సంక్రాంతి వేడుకలు!
5
Tirupati Goda Kalyanam
Tirupati: తిరుపతిలో గోదా కళ్యాణం మహా వైభవం.. కనుల పండుగగా మారిన సంక్రాంతి వేడుకలు!
Bold Heroine: 50 ఏళ్ల వయసులో చేస్తే తప్పేముంది..క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదు.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
5
Malaika Arora
Bold Heroine: 50 ఏళ్ల వయసులో చేస్తే తప్పేముంది..క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదు.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ మెట్రో-2 దశపై కీలక పరిణామం.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Kishan Reddy Letter: హైదరాబాద్‌ మెట్రో రెండో దశ పనులపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం మీనమేషాలు వేస్తోంది. కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం పూర్తి చేసిన పనులు నిలిపేసి కొత్త రూట్‌మ్యాప్‌ తయారుచేయడంతో మెట్రో పనులు ఆగిపోయాయి. మెట్రో రెండో దశపై పురోగతికి సంబంధించి కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మెట్రో రెండో దశ పనులపై రేవంత్ రెడ్డికి కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి లేఖ రాశారు. మెట్రో పనులు వెంటనే ప్రారంభించాలని లేఖలో కోరారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Cockfight Prize: సంక్రాంతి జాక్‌పాట్.. రూ.కోటి 50 లక్షలు గెలుచుకున్న ఓ కోడి

'తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలో ఎదురవుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యల పరిష్కారానికి.. రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడంలో భాగంగా హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి కోరారు. ఇప్పటికే అమలవుతున్న మొదటి దశ మెట్రోను ఎల్‌ అండ్‌ టీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుని.. ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తుందని ప్రకటించారు' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి గుర్తుచేశారు.

Also Read: Sankranti Offer: సంక్రాంతికి బంపర్‌ ఆఫర్‌.. ఒక్క రూపాయికే విమాన టికెట్‌

'నేను కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శ్రీ మనోహర్‌లాల్ ఖట్టర్‌ని కలిసి మెట్రో రెండో దశ నిర్మాణం గురించి చర్చించా. ముందుగా మెట్రో మొదటి దశను ఎల్‌ అండ్‌ టీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేసుకోవాలని.. దీనికి అన్ని ఒప్పందాలు, నిర్ణయాలు, లావాదేవీలు పూర్తి కావాలని చెప్పారు. లావాదేవీలు పూర్తయిన తర్వాత రెండో దశ నిర్మాణంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి వివరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ నిర్మాణానికి అంగీకరించిందని కూడా కేంద్రమంత్రి మనోహర్‌లాల్ ఖట్టర్ గుర్తు చేశారని చెప్పారు.

Also Read: Govt Employees: సంక్రాంతి వేళ చంద్రబాబుకు షాక్.. 29 శాతం ఐఆర్, పీఆర్సీ కోసం భారీ నిరసన

'మెట్రో మొదటి దశను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎల్‌ అండ్‌ టీ నుంచి తీసుకోవడం.. రెండో దశకు సన్నాహాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి సంయుక్తంగా కమిటీ ఏర్పాటుచేయడంపై మీతో కలిసి నిర్ణయించారని కూడా కేంద్రమంత్రి మనోహర్‌లాల్ ఖట్టర్ నాకు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు అధికారులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్టు చెప్పారు. ఇందుకోసం రాష్ట ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు అధికారుల పేర్లను పంపాలని కోరినట్లు కూడా వివరించారు' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి వివరించారు.

ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారుల పేర్లను ప్రతిపాదించలేదని గుర్తుచేశారు. 'వెంటనే ఇద్దరు అధికారుల పేర్లు పంపి సమావేశ నిర్వహణకు ప్రయత్నం  చేయాలని కోరుతున్నా' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి కిషన్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. వేగవంతంగా ఎల్‌ అండ్‌ టీ నుంచి మెట్రో నెట్‌వర్క్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుని.. ఆ తర్వాత మెట్రో రెండో దశ నిర్మాణానికి కావాల్సిన ప్రతిపాదనలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపాల్సిందిగా రేవంత్‌ రెడ్డికి కిషన్‌ రెడ్డి కోరారు. వీలైనంత త్వరగా పనులు పూర్తి చేయాలని కోరారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabad metroKishan ReddyOpen letterHyderabadHyderabad Metro 2nd phase

Trending News