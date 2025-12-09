English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Free Bus Scheme: ఆర్టీసీ ఫ్రీ బస్సుకు రెండేళ్లు పూర్తి.. తెలంగాణ ఉచిత బస్సుపై బిగ్ అప్డేట్

Big Update On RTC Free Bus Scheme Two Years Complete: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు పథకంపై కీలక ప్రకటన వెలువడింది. రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సుపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇంతకీ ఉచిత బస్సుపై ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 9, 2025, 05:06 PM IST

Telangana RTC Free Bus Scheme: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు అమలు చేసిన ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు అస్తవ్యస్తంగా అమలవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఉచితంగా ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తుంటే మహిళలే వ్యతిరేకిస్తున్నారు. పేరుకు ఉచిత బస్సు.. పురుషులకు రెట్టింపు టికెటు ప్రయాణం కల్పించడంతో ప్రజలపై మోయలేని భారం పడుతోంది. ఉచిత బస్సు అమలు చేసి రెండేళ్లు పూర్తవడంతో ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

తెలంగాణలో మహిళలకు ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించడంపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ స్పందించారు. మహాలక్ష్మీ పథకంతో ఆర్టీసీలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ప్రారంభమై రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మహిళలకు, ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి పొన్నం ప్రభాకర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 'డిసెంబర్ 9, 2023న తెలంగాణ అక్కా చెల్లెలకు మహాలక్ష్మీ పథకంతో ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ప్రారంభించింది' అని గుర్తుచేశారు.

'నేటికి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఇప్పటివరకు 251 కోట్ల  మంది మహిళలు రూ.8,459 కోట్ల విలువైన ప్రయాణం చేశారు' అని పొన్నం ప్రభాకర్‌ వెల్లడించారు. ఉచిత బస్సుతో కుటుంబాల బంధుత్వాలు పెరగడం, దేవాలయాల సందర్శన, ఆస్పత్రుల్లో చికిత్సలు, విద్యా వ్యవస్థ మెరుగుపరచడం, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపర్చుకుని ఇంకా అనేక రకాలుగా మహిళలు ఆర్టీసీ ఉచిత ప్రయాణం ఉపయోగించుకుంటున్నారు' అని వివరించారు.

'సోనియా గాంధీ జన్మదినం సందర్భంగా ప్రారంభించుకున్న ఉచిత బస్సు పథకం రెండు సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా మహిళా సాధికారతకి ఉపయోగపడుతుంది. బస్సుల్లో ప్రయాణం చేయడమే కాదు.. మహిళలను బస్సులకు యజమానులుగా చేసిన ప్రభుత్వంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిలుస్తుంది' అని పొన్నం ప్రభాకర్‌ తెలిపారు. ఉచిత బస్సు సదుపాయాన్ని మహిళలు ఇప్పుడు సద్వినియోగం చేసేందుకు ఆసక్తి కనబర్చడం లేదు. ఉచిత బస్సు పథకం ప్రారంభమైన సమయంలో ఉన్న స్పందన నేడు లేదు. రోజురోజుకు ఉచిత బస్సు పథకంపై ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. స్వయంగా మహిళలే ఉచిత బస్సు పథకం అవసరం లేదని ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉచిత బస్సు రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకోవడంతో భవిష్యత్‌లో ఈ పథకం కొనసాగిస్తారో లేదో అనే అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

