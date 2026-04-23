Telangana RTC Strike: తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మెలో కీలక పరిణామం.. రేపు ప్రభుత్వంతో ఆర్టీసీ సంఘాల చర్చ

Tomorrow Govt Of Telangana Discussion With RTC Employees: తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మె కార్మికులు ప్రాణాలు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో కలకలం రేపుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఎవరూ ప్రాణాలు తీసుకోరాదని.. తాము పరిష్కారానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 23, 2026, 07:29 PM IST

Petrol Price Hike: ప్రజలకు భారీ దెబ్బ.. ఎనికలు ముగిసిన వెంటనే ఇంధన ధరల లీటర్‌కు రూ.28 వరకు పెంపు..!
5
petrol price hike India
Abhishek Sharma: ఉప్ప‌ల్‌లో అభిషేక్ శ‌ర్మ ఊచ‌కోత‌.. 9 సిక్స‌ర్లు, 7 ఫోర్లతో సూపర్ సెంచ‌రీ
5
Abhishek Sharma
Venkatesh Recent movies Total Collections: ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సహా వెంకటేష్ రీసెంట్ 5 మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..
6
Venkatesh Recent Movies Total Collections
Daily Astrology: ఈరోజు రాశిఫలాలు.. సింహ, కుంభ రాశుల వారు ఇవి అస్సలు చేయకండి.. ఏప్రిల్ 23 పంచాంగం!
5
today Horoscope
RTC Employees Strike: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఉదృతంగా సాగుతుండడంతో రాజకీయంగానూ తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. ఈ సమ్మెలో ఇద్దరు కార్మికులు ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం కలకలం రేపుతోంది. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం స్పందించి.. కార్మికులను చర్చలకు ఆహ్వానించింది. ఎవరూ ప్రాణాలు తీసుకోరాదని.. తాము సమస్యల పరిష్కారానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రేపు ఉప ముఖ్యమంత్రి చర్చిస్తారని.. దీనికి ఆర్టీసీ సంఘాలు రావాలని విజ్ఞప్తి చేశాయి.

Also Read: Kaleshwaram Project: మేరుపర్వతం లాంటి కేసీఆర్‌పై ఉమ్మేస్తే.. కాంగ్రెస్‌పైనే పడింది: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆర్టీసీ సమ్మెపై చర్చ జరిగింది. మంత్రిమండలి సమావేశం జరుగుతుండగానే ఇద్దరు ఆర్టీసీ కార్మికులు ప్రాణాలు తీసుకోవడంతో వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించింది. వెంటనే మంత్రులు బయటకు వచ్చి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్‌, దామోదర రాజనర్సింహ, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, శ్రీధర్‌ బాబు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.

'ఆర్టీసీ కార్మిక సోదరులు ఎవరూ అధైర్య పడొద్దు. నిన్న సమ్మె మొదలైన దగ్గరి నుంచి మంత్రులందరం మాట్లాడుతున్నాం. ఎవరూ కూడా బాధ పడొద్దు. ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటుంది. సానుకూలంగా మీ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తుంది' అని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తెలిపారు.

Also Read: Harish Rao: తెలంగాణ హైకోర్టుపై హరీశ్‌ రావు హర్షం.. సత్యమేవ జయతే!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

