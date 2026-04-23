Telangana RTC Strike: తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మెలో కీలక పరిణామం.. రేపు ప్రభుత్వంతో ఆర్టీసీ సంఘాల చర్చ

RTC Employees Strike: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఉదృతంగా సాగుతుండడంతో రాజకీయంగానూ తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. ఈ సమ్మెలో ఇద్దరు కార్మికులు ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం కలకలం రేపుతోంది. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పందించి.. కార్మికులను చర్చలకు ఆహ్వానించింది. ఎవరూ ప్రాణాలు తీసుకోరాదని.. తాము సమస్యల పరిష్కారానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రేపు ఉప ముఖ్యమంత్రి చర్చిస్తారని.. దీనికి ఆర్టీసీ సంఘాలు రావాలని విజ్ఞప్తి చేశాయి.
మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆర్టీసీ సమ్మెపై చర్చ జరిగింది. మంత్రిమండలి సమావేశం జరుగుతుండగానే ఇద్దరు ఆర్టీసీ కార్మికులు ప్రాణాలు తీసుకోవడంతో వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించింది. వెంటనే మంత్రులు బయటకు వచ్చి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, దామోదర రాజనర్సింహ, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.
'ఆర్టీసీ కార్మిక సోదరులు ఎవరూ అధైర్య పడొద్దు. నిన్న సమ్మె మొదలైన దగ్గరి నుంచి మంత్రులందరం మాట్లాడుతున్నాం. ఎవరూ కూడా బాధ పడొద్దు. ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటుంది. సానుకూలంగా మీ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తుంది' అని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తెలిపారు.
