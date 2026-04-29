Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. ఆరోగ్య పథకంపై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ ఇదే!

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 29, 2026, 11:29 PM IST

Budhaditya Rajayoga: మే నెలలో ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో తిరుగులేని అదృష్టం!
5
Budhaditya Rajayoga
Budhaditya Rajayoga: మే నెలలో ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో తిరుగులేని అదృష్టం!
Mini Air Cooler: కేవలం రూ.3,449కే Mini Ac.. అమెజాన్‌లో బంపర్ ఆఫర్!
5
Mini Air Cooler
Mini Air Cooler: కేవలం రూ.3,449కే Mini Ac.. అమెజాన్‌లో బంపర్ ఆఫర్!
SBI Debit Card Offer 2026: SBI బంపర్ ఆఫర్.. ఒక్క కార్డ్‌తో రూ.10,000..ఈ 3 రోజుల్లో ఇలా చేస్తేనే లాభం!
5
SBI debit card offer
SBI Debit Card Offer 2026: SBI బంపర్ ఆఫర్.. ఒక్క కార్డ్‌తో రూ.10,000..ఈ 3 రోజుల్లో ఇలా చేస్తేనే లాభం!
Caste Dynamics in Indian Politics: యూపీ నుంచి తమిళనాడు వరకు... ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని ఏ కులం శాసిస్తుందో తెలుసా? లిస్ట్‌లో ఊహించని క్యాస్ట్..!!
7
Caste dynamics in Indian politics
Caste Dynamics in Indian Politics: యూపీ నుంచి తమిళనాడు వరకు... ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని ఏ కులం శాసిస్తుందో తెలుసా? లిస్ట్‌లో ఊహించని క్యాస్ట్..!!
Employees Health Scheme: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో శుభవార్త ఇది. ఆరోగ్య పథకానికి సంబంధించి ప్రభుత్వంతో ఉద్యోగ సంఘాలు జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి. ఈహెచ్‌ఎస్‌ పథకం అమలు కోసం విధివిధానాల ఖరారయ్యాయని తెలుస్తోంది. ఉద్యోగుల జేఏసీ ప్రతినిధులతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి చర్చలు జరిపారు. ఈ సమావేశంలో ఆరోగ్య పథకానికి సంబంధించి ఉద్యోగుల ప్రతినిధులు చర్చించి తమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు.

Also Read: Singer Mangli: యూట్యూబ్‌ చానళ్లపై మంగ్లీ ఫిర్యాదు! మేనేజర్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు

హైదరాబాద్‌లో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అధ్యక్షతన బుధవారం ఉద్యోగుల ఆరోగ్య భద్రత పథకం అమలు అంశంపై సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ గెజిటెడ్ అధికారుల సెంట్రల్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. సమావేశంలో జేఏసీ చైర్మన్‌ మారం జగదీశ్వర్, సెక్రటరీ జనరల్ ఏలూరి శ్రీనివాసరావు, ఇతర ప్రతినిధులు పులగం దామోదర్ రెడ్డి, చావ రవి, వంగ రవీందర్ రెడ్డి, దామోదర్ రెడ్డి, రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగుల తరఫున ముజీబ్ హుస్సేన్, బి. శ్యామ్, దాస్య నాయక్, రమేష్, లక్ష్మయ్య,  మహమ్మద్ అబ్దుల్లా, ఉమాదేవి పాల్గొన్నారు.

Also Read: AP Summer Camps: విద్యార్థులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌.. త్వరలో 1,389 సమ్మర్‌ క్యాంపులు

ఈ పథకం అమలులో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రధాన కార్యదర్శి తెలిపారు. ఆ కమిటీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నుంచి ఆరుగురు సభ్యులు, పెన్షనర్ల నుంచి ఇద్దరు సభ్యులు ఉంటారు. అదనంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులలో ఒకరిని సీఈఓగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించనుంది. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల బేసిక్ పే లో 1.5 శాతం మొత్తాన్ని కంట్రిబ్యూషన్‌గా తీసుకోవాలని ఆ మొత్తానికి సమానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తన వంతు వాటాగా నిధులు జమ చేస్తుందని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి తెలిపారు . నగదు రహిత వైద్య సేవల కోసం అర్హత కలిగిన 515 ఆసుపత్రులను ప్రస్తుతానికి గుర్తించామని.. ఈ ఆరోగ్య పథకాన్ని పారదర్శకంగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు.

పోలీస్ శాఖకు ఆరోగ్య భద్రత పథకం కింద, ఎక్సైజ్ శాఖకు సహాయత పథకం కింద ఆరోగ్య పథకాలు అమలులో ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో ఆ శాఖల ఉద్యోగులను కూడా ఈహెచ్‌ఎస్‌ పథకంలో చేర్చే విషయాన్ని పరిశీలిస్తుందని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి తెలిపారు. అవసరమైన విధి విధానాలను 15 రోజులలోగా సిద్ధం చేసి.. 45 రోజులలోగా ముఖ్యమంత్రి ఈ పథకాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

