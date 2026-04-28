Bike stolen from parking area near petrol bunk in mahabubabad: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో పెట్రోల్ , డీజిల్ కొరతతో జనాలు అల్లాడి పోతున్నారు. ఎక్కడ చూసిన పెట్రోల్ బంకులన్ని జనాలతో కిలో మీటర్ల కొదలి క్యూలు కన్పిస్తున్నాయి. పలు పెట్రోల్ బంక్ లలో నో స్టాక్ బోర్డులు సైతం కన్పిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెట్రోల్ బంక్ ల వద్ద ఏర్పడిన రద్దీతో జనాలు చాలా టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు. మరోవైపు పెట్రోల్ పోయించుకొవడానికి వెళ్లిన ఒక వ్యక్తికి షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది. ఈ ఘటన మహాబూబాబాద్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. మహబూబాబాద్ జిల్లా కురవి మండల కేంద్రంలో జరిగిన ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.
పెట్రోల్ పోయించుకునేందుకు బంక్కు వెళ్లిన ఒక వ్యక్తికి బిగ్ ట్విస్ట్ ఎదురైంది. ఈ క్రమంలోనే కురవికి చెందిన మీ సేవ కేంద్ర నిర్వాహకుడు అమర్నాథ్ పెట్రోల్ కోసం బైక్పై బంక్కు వెళ్లాడు. తిరిగి వచ్చే వరకు బైక్ మాయమైంది. దీంతో షాక్ అయి అక్కడున్న వారిని అడగ్గా తెలీదని చెప్పారు.
మొత్తంగా బైక్ నిముషాల వ్యవధిలో మాయం కావడంతో బాధితుడు లబో దిబో మన్నాడు. దీంతో స్థానిక పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరోవైపు రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో కొంత మంది కృత్రిమ కొరతను క్రియేట్ చేసి మరీ పెట్రోల్ బంక్ల ముందు నో స్టాక్ బోర్డులు పెడుతున్నారు. దీని వల్ల పెట్రోల్ ఉన్న బంక్ల్లో వాహనదారులు క్యూ కడుతున్నారు.
మరోవైపు పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత నేపథ్యంలో కొంత మంది బ్లాక్ లలో అక్రమ దందా మొదలెట్టారు. దీనిపై ప్రభుత్వాలు పెట్రోల్ బంక్ యాజమాన్యంతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. అందరు ఒకేసారి పెట్రోల్ బంక్ లోకి రావడం, అవసరం లేకున్న ట్యాంక్ లు ఫుల్ చేసుకొవడం వల్ల ఈ విధంగా కొరత ఏర్పడుతున్నట్లు బంక్ నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు.
