Mahabubabad: పెట్రోల్ కోసం బంక్‌కు వెళ్తే పార్క్ చేసిన బైక్ మాయం.. బాధితుడు లబో దిబో.. ఎక్కడంటే..?

Bike stolen from parking area in mahabubabad: పార్కింగ్ ప్రాంతంలో బైక్ పెట్టి పెట్రోల్ బంక్ లో లైన్ ఎంతుందని వ్యక్తి చూడటానికి వెళ్లాడు. మహాబూబాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 28, 2026, 03:22 PM IST
  • పెట్రోల్ బంక్ లలో భారీగా క్యూ..
  • పార్క్ చేసిన బైక్ మాయం..

Mahabubabad: పెట్రోల్ కోసం బంక్‌కు వెళ్తే పార్క్ చేసిన బైక్ మాయం.. బాధితుడు లబో దిబో.. ఎక్కడంటే..?

Bike stolen from parking area near petrol bunk in mahabubabad: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో పెట్రోల్ ,  డీజిల్ కొరతతో జనాలు అల్లాడి పోతున్నారు. ఎక్కడ చూసిన పెట్రోల్ బంకులన్ని జనాలతో కిలో మీటర్ల కొదలి క్యూలు కన్పిస్తున్నాయి. పలు పెట్రోల్ బంక్ లలో నో స్టాక్ బోర్డులు సైతం కన్పిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెట్రోల్ బంక్ ల వద్ద ఏర్పడిన రద్దీతో జనాలు చాలా టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు. మరోవైపు పెట్రోల్ పోయించుకొవడానికి వెళ్లిన ఒక వ్యక్తికి షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది.  ఈ ఘటన  మహాబూబాబాద్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. మహబూబాబాద్ జిల్లా కురవి మండల కేంద్రంలో జరిగిన ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. 

పెట్రోల్ పోయించుకునేందుకు బంక్‌కు వెళ్లిన ఒక వ్యక్తికి  బిగ్ ట్విస్ట్ ఎదురైంది.  ఈ క్రమంలోనే కురవికి చెందిన మీ సేవ కేంద్ర నిర్వాహకుడు అమర్‌నాథ్ పెట్రోల్ కోసం బైక్‌పై బంక్‌కు వెళ్లాడు. తిరిగి వచ్చే వరకు బైక్ మాయమైంది. దీంతో షాక్ అయి అక్కడున్న వారిని  అడగ్గా తెలీదని చెప్పారు.

మొత్తంగా బైక్  నిముషాల వ్యవధిలో మాయం కావడంతో బాధితుడు లబో దిబో మన్నాడు. దీంతో స్థానిక పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  మరోవైపు రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో  కొంత మంది కృత్రిమ కొరతను క్రియేట్ చేసి మరీ పెట్రోల్ బంక్‌ల ముందు నో స్టాక్ బోర్డులు పెడుతున్నారు. దీని వల్ల పెట్రోల్ ఉన్న బంక్‌ల్లో వాహనదారులు క్యూ కడుతున్నారు.  

మరోవైపు పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత నేపథ్యంలో  కొంత మంది బ్లాక్ లలో అక్రమ దందా మొదలెట్టారు.  దీనిపై ప్రభుత్వాలు పెట్రోల్ బంక్ యాజమాన్యంతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. అందరు ఒకేసారి పెట్రోల్ బంక్ లోకి రావడం, అవసరం లేకున్న ట్యాంక్ లు ఫుల్ చేసుకొవడం వల్ల ఈ విధంగా కొరత ఏర్పడుతున్నట్లు బంక్ నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

mahabubabadPetrol bunkfuel shortagebike missingbike stolen

