Naveen Yadav profile: మూడుసార్లు కిందపడ్డాడు.. అయినా ఉవ్వెత్తున కెరటంలా దూసుకొచ్చాడు.. నవీన్‌ యాదవ్‌ సంచలన విజయం వెనుక అంతులేని కష్టం!

Naveen Yadav profile: మూడు సార్లు వరుసగా ఓటమి ఎదురైనా వెనక్కు తగ్గడం నవీన్ యాదవ్ స్వభావంలో లేదు. ప్రతి ఓటమి ఆయనకు మరింత బలం ఇచ్చింది. ప్రతి అపజయం ఆయనను ప్రజలకు దగ్గర చేసింది. చివరికి ఇదే ధైర్యం, ఇదే పట్టుదల ఆయనను జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడిన కెరటంలా ముందుకు నడిపింది. సంవత్సరాలుగా రాజకీయ రంగంలో పోరాడుతూ వచ్చిన నవీన్, ఒక్కో ఎన్నికలో ఓడినప్పుడు వదిలేయకుండా .. మరి కొంత నేర్చుకుని, మరింత ప్రజలలో కలిసిపోయి.. చివరకు తానే గెలిచే రోజును సృష్టించుకున్నారు. ఈ ఉపఎన్నికల్లో ఆయన సాధించిన భారీ మెజార్టీ, ఒక సాధారణ విజయం కాదు.. అది ఓటములను అవకాశం గా మార్చుకున్న నాయకుని పట్టుదలకి నిదర్శనం. జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలు ఆయనను తమ మనిషిగా చూసారు. స్థానిక సమస్యలు, వారి కష్టాలు, వారి ఆశలు.. ఇవన్నీ దగ్గరగా విన్న అభ్యర్థిగా ఆయన పేరు నిలిచింది. అందుకే ఈసారి ఓటర్లు ఏ సందేహం లేకుండా, పెద్ద సంఖ్యలో ఆయనకు తమ మద్దతు తెలిపారు.

Naveen Yadav profile: తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లో జరిగిన జూబ్లిహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నిక రాజకీయంగా తీవ్ర ఉత్కంఠను రేపింది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఖాళీ అయిన ఆ స్థానానికి నవంబర్ 11వ తేదీన పోలింగ్ జరిగింది. నవంబర్ 14వ తేదీన ఓటర్లు ఇచ్చిన తుది తీర్పు వెలువడింది. 48.43 శాతం ఓటు రికార్డు చేసుకున్న ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి, యువ నాయకుడు నవీన్ యాదవ్ భారీ మెజార్టీతో విజయం కైవసం చేసుకున్నారు. యూసుఫ్ గూడలోని కోట్ల విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి ఇండోర్ స్టేడియంలో ఈ  ఫలితాలను వెల్లడించారు.  మూడుసార్లు కిందపడ్డాడు.. అయినా ఉవ్వెత్తున కెరటంలా దూసుకొచ్చాడు.. నవీన్‌ యాదవ్‌ సంచలన విజయం వెనుక అంతులేని కష్టం దాగి ఉంది. 

వల్లాలా నవీన్ యాదవ్... తెలంగాణకు చెందిన యువ రాజకీయ నేత. హైదరాబాద్‌లో జన్మించిన నవీన్ యాదవ్..  CSI ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బేగంపేట్ నుండి ఆర్కిటెక్చర్‌లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. విద్యా జీవితంలోనూ నాయకత్వ లక్షణాలను ప్రదర్శించిన ఆయన, విద్య పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రజాసేవలోకి అడుగుపెట్టారు. వృత్తిరీత్యా ఆర్కిటెక్ట్, వ్యవసాయదారుడు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారవేత్తగా ఉన్నారు. నవీన్ యాదవ్ సామాజిక సేవా రంగంలో కూడా చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన స్థాపించిన “Nav Yuva Nirman” అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువత అభివృద్ధి, క్రీడా ప్రోత్సాహం, విద్యార్థుల శ్రేయస్సు కోసం పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. అదనంగా, ఆయన తెలంగాణ త్రోబాల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్నారు. క్రీడలను ప్రోత్సహించడంలో ఆయనకున్న ఆసక్తి, సామాజిక సేవతో ముడిపడి ఉంది. జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలో నవీన్ యాదవ్ ప్రజాదరణ రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. యువతలో ఆయనకు ఉన్న క్రేజ్, మైనారిటీ,  యాదవ వర్గాల మద్దతుతో ఈసారి ఆయన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు. సాధారణ కుటుంబం నుండి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన ఆయన, ప్రజలతో దగ్గరగా మమేకమై పనిచేసే నాయకుడిగా గుర్తింపునందుకున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే స్థానిక సమస్యలు, ప్రజలనుద్దేశించిన సేవా కార్యక్రమాలు ఆయనను రాజకీయాల వైపు ఆకర్షించాయి. బీసీ (Backward Classes) సముదాయానికి చెందిన నవీన్ కుటుంబం వ్యాపార నేపథ్యం కలిగినది. ఆయన తండ్రి శ్రీశైలమ్ యాదవ్ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పనిచేశారు.

నవీన్ యాదవ్ తొలి సారి 2014లో రాజకీయ రంగంలో అడుగుపెట్టారు. ఆ ఎన్నికల్లో AIMIM తరఫున జూబ్లీహిల్స్ నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన పెద్దగా విజయాన్ని సాధించలేకపోయారు. అనంతరం రాజకీయ దిశను మార్చి 2018లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి, అదే నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ నేత మాగంటి గోపీనాథ్ చేతిలో ఓడిపోయినా, తన రాజకీయ పర్యటనను కొనసాగించారు. 2023 తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలం పెరుగుతుండగా, నవీన్ కూడా స్థానికంగా మరింత ప్రభావం సంపాదించారు. 2025 జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేయడానికి AICC అక్టోబర్ 9న ఆయన పేరును అధికారికంగా ఖరారు చేసింది.

ప్రజల్లో తన స్థానం పెంచుకోవడానికి ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కాకుండా, స్థానిక సంఘాలు, సామాజిక కార్యక్రమాలలో ముందుండే ప్రయత్నం చేశారు. కొన్ని వివాదాలు ఆయనను చుట్టుముట్టినా.. ముఖ్యంగా 2023లో నమోదైన డబ్బు పంపిణీ కేసు నవీన్ ఇవన్నీ రాజకీయ ప్రతిపక్షాల దాడులేనని తెలిపారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో నవీన్ యాదవ్ భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2023లో అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ప్రజల్లో పార్టీకి మంచిపేరు ఏర్పడింది. ఇంతలోనే బీఆర్‌ఎస్ లోపలి వివాదాలు, మాగంటి గోపీనాథ్ మరణం చుట్టూ వచ్చిన ఆరోపణలు పార్టీకి ప్రతికూలంగా మారాయి. బీఆర్‌ఎస్ నుండి గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీత, బీజేపీ నుంచి దీపక్ రెడ్డి పోటీలో ఉన్నప్పటికీ, తాజా సర్వేలు నవీన్ యాదవ్‌కు మంచి మెజార్టీ వస్తుందని సర్వేలు చెప్పినట్లుగానే భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. 

స్థానికంగా ఆయనకు ఉన్న పట్టు కూడా ఆయన బలమైన ఆయుధం. జూబ్లీహిల్స్‌లోని 34 పోలింగ్ స్టేషన్లలో ఎక్కువ భాగంలో ప్రజాభిమానాన్ని సంపాదించారు. ట్రాఫిక్ సమస్యలు, నీటి సరఫరా లోపాలు, రోడ్డు అభివృద్ధి వంటి ప్రజలకు చేరువైన అంశాలను ఆయన ప్రచారంలో ప్రధానంగా తీసుకెళ్లడం ఓటర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రతిసారి రాజకీయపరంగా ఎదురైన కష్టాలనుంచి తిరిగి లేచే స్వభావం, ఆత్మవిశ్వాసం, స్థానికంగా పెంచుకున్న బలమైన సంబంధాలు..ఇవి అన్నీ కలిపి నవీన్ యాదవ్‌ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకున్నారు. 

