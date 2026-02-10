Bjp Candidate Suicide: మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ పెనువిషాదం... బీజేపీ అభ్యర్థి ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

Bjp candidate commits suicide in makthal narayanpet: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల సందడి కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే ప్రచార పర్వం ముగిసింది. మరోవైపు ప్రలోభాల పర్వంకు కొంత మంది అభ్యర్థులు తెరతీశారు. రేపు (బుధవారం) తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలను ఎన్నికలను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. మరోవైపు పోలీసులు పటిష్టమైన బందో బస్తు చేపట్టారు. ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఏర్పాట్లలో ఓటింగ్ ప్రక్రియలలో నిమగ్నమయ్యారు. ఇదిలా ఉండగా నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ మున్సిపాలిటీలో భారతీయ జనతా పార్టీ 6వ వార్డు కౌన్సిలర్ అభ్యర్థి, గిరిజన బిడ్డ ఎరుకల మహదేవప్ప ఆత్మహత్య చేసుకొవడం తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
గత కొంతకాలంగా గిరిజన బిడ్డ 6వ వార్డు బీజేపీ అభ్యర్థి ఎరుకల మహాదేవప్పను లోకల్ మంత్రి శ్రీహరి వేధిస్తున్నాడని చెబుతున్నారు. ఈ వేధింపులకు తట్టుకోలేక మహదేవప్ప ఈరోజు ఉదయం 4గంటలకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.అయితే.. ఇది ఆత్మహత్యనా కాదా అనేది పోలీస్ విచారణలో తేలాల్సి ఉంది. దీనిపై బీజేపీ నేతలు కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు చేస్తున్నారు.
ఇటీవల మహదేవప్పకు బలవంతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పారు. కానీ 2 రోజుల్లోనే తిరిగి బీజేపీకి వచ్చి 6వ వార్డు అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచారు.ఆ తర్వాత కొన్నిరోజులకే ఈ ఘటన జరగడటం తెలంగాణలో తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. దీనిపై సమగ్ర విచారణ చేయాలని బీజేపీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
స్పందించిన బీజేపీ చీఫ్..
మక్తల్ లో బీజేపీ అభ్యర్థి ఆత్మహత్య ఘటనపై బీజీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రాంచందర్ రావు స్పందించారు. మక్తల్ మున్సిపాలిటీలో భారతీయ జనతా పార్టీ 6వ వార్డు కౌన్సిలర్ అభ్యర్థి, గిరిజన బిడ్డ ఎరుకల మహదేవప్ప ఆత్మహత్య చేసుకోవడం నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసిందన్నారు.
ఇది అత్యంత బాధాకరమైన ఘటనని అని, ఆయన కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్లు చెప్పారు పార్టీ వారి కుటుంబానికి అండగా ఉంటుందన్నారు. మహదేవప్ప మరణం వెనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ అహంకార రాజకీయాలు, మాఫియా బెదిరింపులే కారణమని తెలుస్తోందన్నారు.
