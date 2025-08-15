Harish Rao: బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు రాష్ట్రానికి తెచ్చింది గుండు సున్నా

Telangana 16 MPs: తెలంగాణ రైతులు యూరియా కోసం పడిగాపులు కాస్తుంటే రాష్ట్రం నుంచి ఉన్న బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ 16 పార్టీ ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. 'రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా ఎరువుల క్యూ లైన్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఎరువులు ఇవ్వడం చేతకాకుంటే గద్దె దిగి రాజీనామా చేయండి' అని రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ చేశారు. పదేళ్లలో కేసీఆర్ హయాంలో కనపడని లైన్లు ఇప్పుడు ఎందుకు కనపడుతున్నాయని ప్రశ్నించారు.
సిద్దిపేట జిల్లా నంగునూర్ మండలం పాలమాకుల ప్రాథమిక వ్యవసాయ సంఘం కార్యాలయాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సందర్శించారు. యూరియా కోసం పీఏసీఎస్ ఎదుట క్యూలో ఉన్న రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. యూరియా కొరతపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా ఎరువుల క్యూ లైన్లు కనిపిస్తున్నాయని చెప్పారు. ఎన్నికలప్పుడు తిరిగిన మంత్రులు ఇప్పుడు ఎరువుల లైన్కు రావాలని సవాల్ విసిరారు.
'చేతకాని దద్దమ్మ రేవంత్ రెడ్డితోనే ఈ యూరియా కొరత ఏర్పడింది. కాంగ్రెస్, బీజేపీలు తిట్టుకునుడు కాదు రైతులకు ఎరువుల కొరత తీర్చండి. 16 మంది ఎంపీలుగా గెలిచి రాష్ట్రానికి తెచ్చింది గుండు సున్నా' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎరువులు పోతుంటే తెలంగాణకు చెందిన 16 మంది ఎంపీలు, ఇద్దరు కేంద్ర మంత్రులు ఏం చేస్తున్నట్లు నిలదీశారు. 'కాంగ్రెస్ తెచ్చిన మార్పు.. పదేళ్ల లో లేని క్యూలో చెప్పులు.. ఎరువుల కోసం లెన్లు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. 'తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పన్నులు దించితే.. రేవంత్ రెడ్డి పెంచుతుండు. రేవంత్ పాలనలో ప్రజలపై అప్పుల, పన్నుల భారం. ప్రజలపై పన్నులు వేయడం లేదని శాసనసభలో చెబుతున్నారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు హరీశ్ రావు విమర్శించారు.
'పాలనలో కాంగ్రెస్ పూర్తిగా విఫలం. జుకో పన్ను వేస్తూ ప్రజలకు షాక్ ఇస్తున్నది. గత నెల, ఈ నెలలో రవాణా శాఖలో రూ.2 వేల కోట్ల భారం. గతంలో రూ.100 సర్వీస్ టాక్స్ను రూ.200 పెంచగా.. వెహికిల్ సర్వీస్ టాక్స్ 400 నుంచి వన్ పర్సంటేజ్కు పెంచారు.. రోడ్ టాక్స్ను పెంచారు. మోటార్ సైకిల్ టాక్స్ను నాలుగైదు వేలకు పెంచారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజల కొనుగోలు శక్తి తగ్గిందని పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీలో సుద్దపూస మాటలు.. వాస్తవంలో అన్ని పన్నుల పెంపు అని రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు.
