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2028 ఎన్నికలే టార్గెట్‌.. బీజేపీ ఆపరేషన్ తెలంగాణ..

Operation BJP Telangana: భారతీయ జనతా పార్టీ దక్షిణాదిలో కర్ణాటక మినహా మరే రాష్ట్రంలో బలంగా లేదు. ఇక తెలంగాణ గత లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో దాదాపు 8 సీట్లు గెలుచుకొని సంచలనం రేపింది. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో అధికారంలో రావడమే పరమావధిగా కొత్త అధ్యక్షుడు పార్టీ నేతలకు దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 28, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:40 AM IST
2028 ఎన్నికలే టార్గెట్‌.. బీజేపీ ఆపరేషన్ తెలంగాణ..
Image Credit: Telangana BJP (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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