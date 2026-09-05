/Konda Surekha Row: కొండా సురేఖ బీజేపీలో చేరుతారంటూ ప్రచారం.!. బీజేపీ సీనియర్ నేత సంచలన ట్విట్..!

Bjp leader p muralidhar rao sensational tweet: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొండా సురేఖ అంశంపై అనేక ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటికే కొండా సురేఖ తనను క్యాబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేయడం చాలా అన్యాయమని అన్నారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై తన లేఖాస్త్రాలను సంధించారు. అదే విధంగా మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేశారు. అయితే.. కొండా సురేఖ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బైటకు వెళ్లిపోతారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇక బీఆర్ఎస్ లేదా బీజేపీలోకి చేరుతారని బలమైన వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే. ఇటీవల బీఆర్ఎస్ నేత మాజీ మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి కొండా సురేఖ తమ పార్టీలో చేర్చుకొంటారని వస్తున్న రూమర్స్ లను కొట్టిపారేశారు.
కొండా సురేఖను పార్టీలోకి చేర్చుకొవడం జరగదన్నారు. పదిమంది పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలలో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు మరల తమ పార్టీలోకి జాయిన్ అయ్యేందుకుచూస్తున్నారని అన్నారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ లోకి జంప్ అన్న ఊహగానాలకు తెర పడింది. ఇక బీజేపీ విషయానికి వస్తే.. కొంత మంది నేతలు బీజేపీ అధిష్టానం చూసుకుంటుందని కామెంట్స్ చేశారు. అయితే.. తాజాగా.. బీజేపీ సీనియర్ నేత పి. మురళి ధర్ రావు చేసిన ట్విట్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గామారింది.
BJP అంటే “BIN” కాదని.. పి . మురళి ధర్ రావు సంచలన ట్విట్ చేశారు. ఇతర పార్టీల నుంచి బహిష్కృతం అయిన నేతలను తీసుకునే రాజకీయ డంపింగ్ గ్రౌండ్గా బీజేపీ ఉండదని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్లో రాజకీయ సంక్షోభం కనిపిస్తున్న సమయంలోనే ప్రతి ఊహాగానానికి బీజేపీని లింక్ చేయడం ఏంటని..?..ప్రశ్నించారు. బీజేపీని మేన్ చర్చలోకి తీసుకురావడం ద్వారా కాంగ్రెస్లోని డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ లకు పాల్పడుతుందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
తెలంగాణ బీజేపీ లక్ష్యం కేవలం ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చే అసంతృప్త నేతలకు ఆశ్రయం కల్పించడం కాదని, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లకు విశ్వసనీయ సొంతంగా ప్రత్యామ్నాయంగా బీజేపీ ఎదగాలనుకుంటోందని స్పష్టం చేశారు. ఆ ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతి, వ్యక్తిత్వం, సిద్ధాంతం, రాజకీయ విధానాల్లో కనిపించాలన్నారు. బీజేపీకి కార్యకర్తల బలం, కేడర్ కమిట్మెంట్ కీలకమన్నారు.
పార్టీని కేవలం నేతల చేరికలతో బలోపేతం చేయడం కాదని, ప్రత్యేకమైన రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయంగా నిలబెట్టడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకొవాలన్నారు.
అందుకే “BJP = BIN” అనే రాజకీయ నరేటివ్ ను నమ్మొద్దని తెల్చిచెప్పారు.
ప్రస్తుతం వస్తున్న రాజకీయ ఊహాగానాల వెనుక ఇంకేదైనా రాజకీయ వ్యూహం ఉందా? అన్న కోణంలో కూడా చూడాలన్నారు. బీజేపీ అనేది ఒక ప్రత్యామ్నాయం లేదా మరో పార్టీకి పేరు మార్చిన రూపం కాదని బీజేపీ సీనియర్ నేత పి. మురళిధర్ సంచలన ట్విట్ చేశారు.
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