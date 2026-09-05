Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Konda Surekha Row: కొండా సురేఖ బీజేపీలో చేరుతారంటూ ప్రచారం.!. బీజేపీ సీనియర్ నేత సంచలన ట్విట్..!

Konda Surekha Row: కొండా సురేఖ బీజేపీలో చేరుతారంటూ ప్రచారం.!. బీజేపీ సీనియర్ నేత సంచలన ట్విట్..!

P Muralidhar rao tweet: కాంగ్రెస్, బీఆర్‌ఎస్‌లకు  ప్రత్యామ్నాయంగా బీజేపీ ఎదగాలనుకుంటోందని బీజేపీ సీనియర్ నేత సంచలన ట్విట్ చేశారు.  ఈ నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ బీజేపీలో చేరుతారని ప్రచారంపైన ఒక ట్విట్ తో బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 05, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:53 PM IST
Konda Surekha Row: కొండా సురేఖ బీజేపీలో చేరుతారంటూ ప్రచారం.!. బీజేపీ సీనియర్ నేత సంచలన ట్విట్..!
Image Credit: kondasurekha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
YS Jagan Demands CBI Probe: మరోసారి డీఎస్సీపై సీబీఐ దర్యాప్తు వైఎస్ జగన్ డిమాండ్..విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని పోస్ట్!
2
3
4
5