Bjp leaders complaint to Election commission on Azharuddin minister post issue: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ కీలకంగా మారింది.అన్ని ప్రధాన పార్టీలు కూడా రంగంలోకి దిగి ఎలాగైన తమ జెండా ఎగరవేయాలని ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే అన్ని పార్టీలు స్టార్ క్యాంపెయినర్లను కూడా ప్రకటించాయి. ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొలది నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. మరోవైపు ఇటీవల కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత.. అజరుద్దీన్ కు మంత్రిపదవి ఇస్తారనేదానిపై పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. శుక్రవారం రోజున రాజ్ భవన్ లో మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారంకు కూడా అన్నిఏర్పాట్లు జరిగిపోయాయి. అజరుద్దీన్ సైతం రేవంత్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు.
మరోవైపు పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ గౌడ్ మాత్రం దీనిపై తమకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని మాట్లాడటం ఒకింత ఆశ్చర్యకరంగా మారింది. అయితే..ఈ ట్విస్ట్ ల మధ్య సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బీజేపీ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. అజరుద్దీన్ మంత్రి పదవి ప్రచారంపై తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది. ఇది ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘనకు కిందకు వస్తుందని.. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే శంకర్ , సీనియర్ నేత మర్రి శశిధర్ రెడ్డి తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు.
అజారుద్దీన్ కు మంత్రి పదవిని ఇస్తున్నట్టు సోషల్ మీడియా లో, పేపర్ లో, టివిలో చూడటం జరిగిందన్నారు. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల వేళ..ఒక వర్గం ప్రజలను ఆకర్షించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని నేతలు విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి రోజురోజుకి దిగజారుతున్న నేపథ్యంలో ఎలాగైనా గెలవాలని చూస్తున్నారన్నారు. ప్రస్తుతం.. దిక్కుతోచని స్థితిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందన్నారు.
Read more: Warangal Rains Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. జలదిగ్బంధంలో వరంగల్.. భద్రకాళి ఆలయంకు రాకపోకలు బంద్.. వీడియోలు..
అదే విధంగా ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కి సంబంధించిన కార్యక్రమం లో ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు స్పందించారని, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఓటర్లకు తాయిలాలు ప్రకటించారని అన్నారు. దీనితో ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేందుకు ప్రయత్నించారని మర్రిశశిధర్ రెడ్డి ఆరోపణలు గుప్పించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి