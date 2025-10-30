English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Mohammad Azharuddin: రేవంత్ రెడ్డికి బిగ్ షాక్.. అజరుద్దీన్‌‌కు మంత్రిపదవిపై ఈసీకి ఫిర్యాదు చేసిన బీజేపీ..

Mohammad Azharuddin: రేవంత్ రెడ్డికి బిగ్ షాక్.. అజరుద్దీన్‌‌కు మంత్రిపదవిపై ఈసీకి ఫిర్యాదు చేసిన బీజేపీ..

Jubilee hills by polls:  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పదే పదే ఎన్నికల కోడ్ ను ఉల్లంఘిస్తున్నారని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే శంకర్ ,  సీనియర్ నేత  మర్రి శశిధర్ రెడ్డి  ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు.ఈ క్రమంలో అజారుద్దీన్ మంత్రిపదవిపై ప్రస్తుతం బిగ్ ట్విస్ట్ ఏర్పడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 30, 2025, 01:07 PM IST
  • అజరుద్దీన్ కు ఊహించని ట్విస్ట్..
  • ఎన్నికల సంఘానికి బీజేపీ ఫిర్యాదు..

Mohammad Azharuddin: రేవంత్ రెడ్డికి బిగ్ షాక్.. అజరుద్దీన్‌‌కు మంత్రిపదవిపై ఈసీకి ఫిర్యాదు చేసిన బీజేపీ..

Bjp leaders complaint to Election commission on Azharuddin minister post issue:  తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ కీలకంగా మారింది.అన్ని ప్రధాన పార్టీలు కూడా రంగంలోకి దిగి ఎలాగైన తమ జెండా ఎగరవేయాలని ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే అన్ని పార్టీలు స్టార్ క్యాంపెయినర్లను కూడా ప్రకటించాయి. ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొలది నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. మరోవైపు ఇటీవల కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత..  అజరుద్దీన్ కు మంత్రిపదవి ఇస్తారనేదానిపై పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. శుక్రవారం రోజున రాజ్ భవన్ లో మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారంకు కూడా అన్నిఏర్పాట్లు జరిగిపోయాయి. అజరుద్దీన్ సైతం రేవంత్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు.

మరోవైపు  పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ గౌడ్ మాత్రం దీనిపై తమకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని మాట్లాడటం ఒకింత ఆశ్చర్యకరంగా మారింది. అయితే..ఈ ట్విస్ట్ ల మధ్య సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బీజేపీ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. అజరుద్దీన్ మంత్రి పదవి ప్రచారంపై తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది. ఇది ఎన్నికల కోడ్  ఉల్లంఘనకు కిందకు వస్తుందని.. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే శంకర్ ,  సీనియర్ నేత  మర్రి శశిధర్ రెడ్డి తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు.

అజారుద్దీన్ కు మంత్రి పదవిని ఇస్తున్నట్టు సోషల్ మీడియా లో, పేపర్ లో, టివిలో చూడటం జరిగిందన్నారు. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల వేళ..ఒక వర్గం ప్రజలను ఆకర్షించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని నేతలు విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి రోజురోజుకి దిగజారుతున్న నేపథ్యంలో ఎలాగైనా గెలవాలని చూస్తున్నారన్నారు. ప్రస్తుతం.. దిక్కుతోచని స్థితిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందన్నారు. 

Read more: Warangal Rains Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. జలదిగ్బంధంలో వరంగల్.. భద్రకాళి ఆలయంకు రాకపోకలు బంద్.. వీడియోలు..
 
అదే విధంగా ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కి సంబంధించిన కార్యక్రమం లో ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు స్పందించారని, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఓటర్లకు తాయిలాలు ప్రకటించారని అన్నారు. దీనితో ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేందుకు ప్రయత్నించారని మర్రిశశిధర్ రెడ్డి ఆరోపణలు గుప్పించారు.  

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CM Revanth ReddyJubilee hills by pollsTelangana ElectionsAzharuddinBJP party

