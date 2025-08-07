English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Politics: బీఆర్‌ఎస్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు చేరికను రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారా..! గతంలో గువ్వల బాలరాజు కమలం పార్టీపై చేసినా కామెంట్స్‌ను హైకమాండ్‌కు గుర్తు చేస్తున్నారా..! కమలం పార్టీ పెద్దలు మాత్రం.. గువ్వల చేర్చుకోవాల్సిందేనంటూ హుకుం జారీ చేశారా..! అటు గువ్వల బీఆర్‌ఎస్‌ను వీడటంతో.. బీఆర్‌ఎస్ నేతలు ఖుషీ ఖుషీ అవుతున్నారా..!   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 7, 2025, 01:42 PM IST

Guvvala Balaraju: మా పార్టీలోకి వద్దు బాబూ.. వద్దు.. గువ్వల బాలరాజుకు బీజేపీ షాక్..!

Telangana Politics: బీఆర్‌ఎస్ పార్టీకి మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు గుడ్ బై చెప్పారు. త్వరలోనే ఆయన బీజేపీలో చేరుతారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఆయనతో పాటు మరికొందరు నేతలు కూడా కాషాయ పార్టీలో చేరుతారని అంటున్నారు. అయితే మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు చేరికను కొందరు బీజేపీ నేతలు తీవ్రంగా అడ్డుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. గతంలో గువ్వల బాలరాజు వ్యవహారాన్ని పార్టీ పెద్దలకు గుర్తు చేసినట్టు టాక్‌. గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండగా.. గువ్వల బాలరాజు బీజేపీ నేతలపై నోరు పారేసుకున్నారు. బండి సంజయ్ లాంటి లీడర్లపై అనుచిత కామెంట్స్ చేశారు. అలాంటి నేతను ఇప్పుడు పార్టీలో ఎలా చేర్చుకుంటారని ప్రశ్నించినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే బీజేపీ హైకమాండ్ మాత్రం.. గువ్వల బాలరాజును చేర్చుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
తెలంగాణ ఉద్యమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన గువ్వల బాలరాజు. 2009లో మొదటిసారి నాగర్ కర్నూలు నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత 2014, 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యేగా రెండుసార్లు విజయం సాధించారు. రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాక ప్రభుత్వ విప్ పదవి దక్కింది. ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. అయితే గత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నాగర్ కర్నూల్ నుంచి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా సీటు ఆశించిన గువ్వల బాలరాజును పక్కనపెట్టిన కేసీఆర్‌.. ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ను బీఆర్‌ఎస్‌లో చేర్చుకుని.. టికెట్‌ ఇచ్చారు. దాంతో పార్టీలో తనకు పూర్తిగా కేసీఆర్ ప్రాధాన్యత తగ్గడంతోనే గువ్వల బాలరాజు పార్టీకి రాజీనామా చేశారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు గువ్వల బాలరాజు వెంట మరికొందరు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ నేతలు బీజేపీలో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. 
 
అయితే గువ్వల బాలరాజు చేరికపై రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలంతా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. కానీ పార్టీ హైకమాండ్ మాత్రం మొయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్ కేసు విషయంలో, ఢిల్లీ పెద్దలు బాలరాజుకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని అంటున్నారు. మరోవైపు అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో కీలకంగా ఉన్న మాజీ మంత్రి పి. రాములు సైతం తీవ్ర అసంతృప్తిలో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. గువ్వల బాలరాజు కాషాయ పార్టీలో చేరకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నాల్లో ఆయన ఉన్నారు. గతంలో గువ్వలకు రాములుకు అస్సలు పడేది కాదు.. ఇద్దరి మధ్య పచ్చగడ్డి వేయకున్న భగ్గుమనేది. ఈ నేపథ్యంలో రాములు, తన కొడుకు రాజకీయ భవిష్యత్తుపై టెన్షన్ పడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే గువ్వల బాలరాజుతో పాటు.. మరికొందరు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారితే అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయనేది కూడా ఉత్కంఠగా మారింది. 
 
ఇదిలా ఉంటే.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు మాత్రం గువ్వల బాలరాజు పార్టీలో నుంచి బయటకు వెళ్లాలని బలంగా కోరుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా కేటీఆర్‌ లాంటి లీడరే గువ్వలను పార్టీలో నుంచి ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తారా అని ఎదురుచూస్తున్నారట. గతంలో ఫామ్‌కేసు వ్యవహారంలో గువ్వల బాలరాజు తీరుతో బీఆర్స్ పార్టీకి ఎక్కువ డ్యామేజ్‌ జరిగిందని కేటీఆర్ భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు గువ్వల బాలరాజు బీఆర్‌ఎస్ పార్టీని వీడిన నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు రంగంలోకి దిగినట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే నాగర్ కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ఓ సీనియర్‌ నేతలో మంతనాలు జరిపినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం నాగర్ కర్నూల్ నియోజకవర్గంలో కీలకంగా ఉన్న ఓ నేత కుమారుడినీ బీఆర్ఎస్‌లో పార్టీలోకి రావాల్సిందిగా  ఆహ్వానించినట్టు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా గువ్వల బాలరాజు పొలిటికల్‌ లైఫ్ ఎటుకాకుండా పోయిందనే చర్చ జిల్లాలో జోరుగా సాగుతోంది.. 

