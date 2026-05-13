  /Telangana BJP: ప్రధాని మోదీ టూర్ ఎఫెక్ట్.. బీజేపీ నేతల్లో అసంతృప్తి..!

Telangana BJP: ప్రధాని మోదీ టూర్ ఎఫెక్ట్.. బీజేపీ నేతల్లో అసంతృప్తి..!

Telangana BJP: తెలంగాణలో ప్రధాని మోదీ టూర్ టీ బీజేపీ నేతల్లో అసంతృప్తి రాజేసిందా..! ఎంతో కష్టపడి సికింద్రాబాద్‌లో భారీ బహిరంగ సభను గ్రాండ్ సక్సెస్ చేస్తే.. ప్రధాని మోదీ కనీసం తమతో భేటీ కాలేదని నేతలు నారాజ్ అయ్యారా..! తెలంగాణ టూర్‌లో భాగంగా.. ప్రధాని మోదీ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌తో సమావేశం అయ్యారు..! దాంతో తెలంగాణ నేతలతో ఆయన సమావేశం అనుహ్యంగా రద్దయ్యింది..! దాంతో తమ సాధక బాధకాలు మోదీని కలిసి చెప్పుకునే అవకాశం లేకుండా పోయిందని సొంత పార్టీ నేతలే అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారా..!   
Written ByG ShekharUpdated byG Shekhar
Published: May 13, 2026, 08:00 PM IST|Updated: May 13, 2026, 08:00 PM IST
Telangana BJP: ప్రధాని మోదీ టూర్ ఎఫెక్ట్.. బీజేపీ నేతల్లో అసంతృప్తి..!
Image Credit: PM Modi (Source: File)

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

