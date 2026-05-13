/Telangana BJP: ప్రధాని మోదీ టూర్ ఎఫెక్ట్.. బీజేపీ నేతల్లో అసంతృప్తి..!

Telangana BJP: తెలంగాణలో ప్రధాని మోదీ పర్యటనలో టీ బీజేపీలో ప్రకంపనలు రేపుతోంది. హైదరాబాద్ టూర్లో ప్రధాని మోదీ తమని కలవకుండా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఇంటికి వెళ్లడంపై బీజేపీ నేతలు నారజ్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. తెలంగాణలో పర్యటనలో భాగంగా.. ప్రధాని మోదీ బీజేపీ నేతలతో చర్చించడానికే షెడ్యూల్లో గంట సమయం ఇచ్చారట. ఈ సమావేశంలో తమ సాధకబాధకాలు మోదీని కలిసి చెప్పుకుందామని తెలంగాణ బీజేపీ లీడర్లు ఆశించారట. కానీ చివరి విషయంలో అనూహ్యంగా తెలంగాణ నేతల భేటీ రద్దు చేశారు. ఎందుకంటే తెలంగాణకు వచ్చి తమని కలవకుండా ఆంధ్ర నేతలను కలవడంపై బీజేపీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారని సమాచారం. అంతేకాదు.. తమ అసంతృప్తిని సోషల్ మీడియా వేదికగా బీజేపీ కార్యకర్తలు సైతం వెళ్లగక్కిన తీరు పార్టీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అవుతోంది.
ఇటీవల ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు కమలం పార్టీలో కొత్త జోష్ నింపాయి. ఇప్పటివరకు బెంగాల్లో ఖాతా తెరవని బీజేపీ తొలిసారి అక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. అటు అస్సాంలో హ్యాట్రిక్ విజయం నమోదు చేసింది. పుదుచ్చేరిలో పవర్ నిలబెట్టుకుంది. ఇదే ఊపులో కమలం పార్టీ పెద్దలు దక్షిణాదిపై ఫోకస్ పెట్టారు. నెక్ట్స్ టార్గెట్ తెలంగాణ అనే అని బీజేపీ నేతలు చెప్పుకొచ్చారు. ఇందులో భాగంగానే ప్రధాని మోదీ తెలంగాణ టూర్ కు వచ్చారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 9 వేల కోట్ల రూపాయాల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఆ తర్వాత ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రసంగం పొలిటికల్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమంలో పుండు మీద కారం జల్లినట్లు.. సీఎం రేవంత్ని మాతో కలవమని ప్రధాని మోదీ బహిరంగంగా అడిగారు. ప్రధాని మోదీ ఇలా రేవంత్ కు ఆఫర్ ప్రకటించడం, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు శిష్యుడైన రేవంత్పై మోదీ మమకారం చూసి తెలంగాణ బీజేపీ షాక్ అయ్యారు.
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కమలం పార్టీ ఎనిమిది అసెంబ్లీ సీట్లను గెలిచింది. ఆ తర్వాత పార్లమెంటు ఎన్నికల్లోనూ 8 ఎంపీ సీట్లను దక్కించుకుంది. పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో కాషాయపార్టీకి దాదాపు 20 శాతం ఓట్లు పోలయ్యాయి. అయినప్పటికీ ఈఓట్లను సీట్లుగా మార్చుకోవడంలో టీ బీజేపీ నేతలు పూర్తిగా విఫలం అయ్యారని కాషాయ పార్టీ పెద్దలు భావిస్తున్నారట. అంతేకాకుండా పార్టీలో పాత- కొత్త నేతలంటూ గ్రూప్ వార్ జరుగుతోంది. వలస నేతలకు పార్టీలో ప్రాధాన్యత లేకుండా పోయింది.
ఈ విషయాలన్నీ గమనించిన పార్టీ హైకమాండ్.. రేవంత్ రెడ్డి రూపంలో అధికారంలోకి వచ్చే ఆలోచనలో ఉందట. కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని తమతో కలవాలంటూ మోడీ ఆఫర్ ఇవ్వడం ద్వారా.. తమను ప్రధాని మోదీ చిన్నచూపు చూస్తున్నాడని, పట్టించుకోట్లేదని తెలంగాణ బీజేపీ ఆవేదనగా కనిపిస్తోంది. అంతేకాదు.. చివరి నిమిషంలో జన ఆగ్రహ సభ పేరుని బీజేపీ సభ అని మార్చడంపైనా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారట. ఇలాగే ఉంటే తెలంగాణలో అధికారం కష్టమనే భావనలో తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. చూడాలి మరి ఈ మ్యాటర్ ఇంకెంత దూరం వెళ్తుందో..!