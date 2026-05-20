/Paidi Rakesh Reddy: బండి భగీరథ్ బాధిత బాలిక అచ్చం బావమరదళ్లలా.!. పోక్సో కేసుపై పైడి రాకేష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bjp mla paidi rakesh reddy sensational comments on Bandi Bhagirath pocso case: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ్ వివాదం కాక రేపుతుంది. బీఆర్ఎస్ ఇప్పటికే కేంద్ర మంత్రి పదవి నుంచి బండి సంజయ్ ను బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. అంతే కాకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిరసనలు కూడా చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేశ్ రెడ్డి బండి భగీరథ్ పోక్సొ కేసుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వివాదంతో బీజేపీ పార్టీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని తెల్చి చెప్పారు. గతంలో అనేక వీడియోల్లో బాధిత బాలిక, భగీరథ్ నుక్లోజ్ గా కన్పించారన్నారు.
ఇద్దరు గోరుముద్దలు తిన్పించుకొవడం చూశామన్నారు. ఇద్దరు బావమరదళ్లల కలిసి తిరిగారని, పెరిగారని అన్నారు. అంతే కాకుండా శ్రీశైలం , అరుణాచలం, ఇంకా పలు చోట్లకు వెళ్లారని అన్నారు. ఫామ్ హౌస్ కు సైతం బాలిక డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్లడం చూశామన్నారు.
ఈ క్రమంలో అంత క్లోజ్ గా మూవ్ అయిన కుటుంబాల మధ్య ఏదో జరిగిందని అన్నారు. ఇది రెండు కుటుంబాల మధ్య గొడవ అని కూర్చుని సాల్వ్ చేసుకుంటూ సమస్యలు పరిష్కారమౌతాయన్నారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ నాయకుల కుటుంబాలకు బండి భగీరథ్ అంశం ఒక గుణపాఠం లాంటిదని పేర్కొన్నారు.
ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేశ్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం రాజుకుంది. ఒక బాధితురాలికి అండగా నిలవాల్సిన తరుణంలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడందేనికి సంకేతం అంటూ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో దుమారం రాజుకుంది.
