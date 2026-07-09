/కవిత ఆరోపణలపై బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్‌ స్పందన.. సీబీఐ దర్యాప్తునకు డిమాండ్‌

Nizamabad: 'బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేటీఆర్, హరీశ్ రావు మీద చేసిన స్వయంగా కేసీఆర్ కుటుంబసభ్యురాలు, ఇంటి మనిషి కవిత చేసిన అవినీతి, క్విడ్ ప్రోకో ఆరోపణల మీద సీబీఐ వెంటనే విచారణ జరిపించాలి' అని నిజామాబాద్ ఎంపీ అర్వింద్ ధర్మపురి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని డిమాండ్ చేశారు. కవిత చేసిన ఆరోపణలపై సీబీఐ దర్యాప్తుకు ఆదేశించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిని ఎంపీ అర్వింద్ కోరారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిధులు, క్విడ్ ప్రో కో లావాదేవీలు, ప్రదీప్ కన్స్ట్రక్షన్స్తో జరిగినట్లు ఆరోపించిన ఒప్పందాలు, ఫీనిక్స్ సంస్థకు రాజకీయ అండ, గత ప్రభుత్వం, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఆంధ్రా కాంట్రాక్టర్లకు భూముల కేటాయింపులపై కవిత చేసిన ఆరోపణలు అత్యంత తీవ్రమైనవని ఎంపీ అర్వింద్ పేర్కొన్నారు.
మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలకు స్పందించిన బీజేపీ నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్వపురి అర్వింద్ పత్రిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. కవిత వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావిస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేటీఆర్, హరీశ్ రావులపై విచారణకు ఆదేశించాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. కవిత చేసిన ఈ ఆరోపణలు ప్రజా ప్రయోజనాలకు సంబంధించినవని తెలిపారు. కవిత ఆరోపణలపై ఎలాంటి అనుమానాలకు తావు లేకుండా స్వతంత్ర సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని రేవంత్ రెడ్డిని బీజేపీ ఎంపీ కోరారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై కేసీఆర్, ఈ కార్ రేసులో కేటీఆర్పై రేవంత్ రెడ్డి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై బీజేపీ ఎంపీ అర్వింద్ తప్పుబట్టారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ చేశారు. 'కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో జరిగిన అవినీతి మీద దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించడంలో జరిగిన జాప్యం, ఈ-కార్ రేసులో అవినీతికి పాల్పడ్డట్టు ఆధారాలున్నా విచారణ చేపట్టకుండా కేటీఆర్ని రక్షించడం, ఫోన్ టాపింగ్ కుంభకోణం బాధ్యులపై ఇప్పటివరకు చర్యలు తీసుకోపోవడంతో రేవంత్ రెడ్డి చిత్తశుద్ధిని ప్రజలు ఇప్పటికే శంకిస్తున్నారు' అని తెలిపారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ రెండు పార్టీలు కుమ్మక్కయ్యాయని ప్రజలు భావిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
ప్రజల విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టాలంటే వెంటనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ వ్యవహారాన్ని సీబీఐకి అప్పగించాలని బీజేపీ నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్వపురి అర్వింద్ డిమాండ్ చేశారు. పూర్తి పారదర్శకతతో నిజానిజాలను వెలుగులోకి తీసుకువచ్చి నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిని ఓ ప్రకటనలో అర్వింద్ కోరారు.