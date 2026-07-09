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కవిత ఆరోపణలపై బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్‌ స్పందన.. సీబీఐ దర్యాప్తునకు డిమాండ్‌

Dharmapuri Arvind Reacts About Kavitha Allegations: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తీవ్ర ఆరోపణలు, విమర్శలు చేయగా.. వాటిపై బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్‌ స్పందించారు. కవిత చేసిన ఆరోపణలపై సీబీఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని ఎంపీ అరవింద్‌ డిమాండ్‌ చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 09, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:00 PM IST
కవిత ఆరోపణలపై బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్‌ స్పందన.. సీబీఐ దర్యాప్తునకు డిమాండ్‌
Image Credit: Dharmapuri ArvindSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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కవిత ఆరోపణలపై బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్‌ స్పందన.. సీబీఐ దర్యాప్తునకు డిమాండ్‌
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