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DK Aruna: రేవంత్‌ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి.. బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలకు మద్దతుగా ఎంపీ డీకే అరుణ

BJP MP DK Arun Demands Revanth Reddy Apology: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ మహిళా ఎమ్మెల్యేలతో పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించిన ఘటనపై రేవంత్‌ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలని బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ డిమాండ్‌ చేశారు. సంబంధిత పోలీసులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 08, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:45 PM IST
DK Aruna: రేవంత్‌ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి.. బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలకు మద్దతుగా ఎంపీ డీకే అరుణ
Image Credit: DK Aruna

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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DK Aruna: రేవంత్‌ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి.. బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలకు మద్దతుగా ఎంపీ డీకే అరుణ
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