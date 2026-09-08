/DK Aruna: రేవంత్‌ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి.. బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలకు మద్దతుగా ఎంపీ డీకే అరుణ

DK Arun Demands Revanth Reddy Apology: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళా ఎమ్మెల్యేలతో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై సర్వత్రా ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. చీరలు లాగడం.. జుట్టు పట్టుకోవడం.. దాడికి పాల్పడడంపై తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమవుతుండగా బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ స్పందించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళా ఎమ్మెల్యేలతో పోలీసుల వ్యవహరించిన తీరును ఖండించారు. పోలీసుల తీరు చాలా హేయమని మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ తెలిపారు.
'నిన్న అసెంబ్లీ అవరణలో మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత లక్ష్మారెడ్డితో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు చాలా హేయమైంది' అని బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ తెలిపారు. మహిళ శాసనసభ్యులపై పోలీసులు అనుచితంగా ఎవరు ఆదేశాల ప్రకారం ప్రవర్తించారు? రేవంత్ రెడ్డి హోంమంత్రిగా ఏ హోదాలో పోలీసులను ఆదేశించారా? సిగ్గు అనిపించడం లేదా?' అని మండిపడ్డారు. మహిళ శాసనసభ్యులపై పోలీసులు అమానుషంగా వ్యవహరించిన తీరుపై చర్చ పెట్టాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఎంపీ డీకే అరుణ డిమాండ్ చేశారు.
'స్పీకర్పై ఎమ్మెల్సీ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను తప్పుగా ఉందని భావించి క్షమాపణలు కోరాలని చెప్పడం, చర్యలు తీసుకోవాలని సభలో చర్చించారు. దానితోపాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళ శాసనసభ్యులపై వ్యవహరించిన తీరుపై చర్చ పెట్టాలి' అని ఎంపీ డీకే అరుణ సూచించారు. 'ఎందుకు మహిళ శాసన సభ్యులను అవమానించాల్సి వచ్చింది? మహిళల మెడ, వెంట్రుకలు పట్టుకొని గుంజడం, చీర లాగడంపై నోరు విప్పకపోవడం కన్నా దారుణం ఏమైనా ఉంటుందా?' అని మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రశ్నించారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళా ఎమ్మెల్యేలపై అనుచితంగా ప్రవర్తించిన పోలీసులపై వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాలని ఎంపీ డీకే అరుణ డిమాండ్ చేశారు. మహిళ ఎమ్మెల్యేల పరిస్తితి ఇలా ఉంటే సామాన్యుల పరిస్తితి తెలంగాణలో ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. మహిళ ఎమ్మెల్యేలకు ఎంత అగౌరవం ఇస్తున్నారో ఇది సాక్ష్యం అని కాంగ్రెస్పై మండిపడ్డారు. 'ఇద్దరు మహిళా ఎమ్మెల్యేలు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంత్రులుగా పని చేసిన వారు. పార్టీలు వేరైనా సాటి ఎమ్మెల్యేలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత రేవంత్ రెడ్డిపై ఉంటుంది' అని బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ గుర్తుచేశారు.
అసెంబ్లీ ఆవరణలో మాజీ మంత్రులు, ప్రస్తుత శాసనసభ్యురాళ్లు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి గారిపై పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు అత్యంత హేయం. మహిళా ప్రజాప్రతినిధుల పట్ల పోలీసులు ఇంత అనుచితంగా ప్రవర్తించడం తీవ్రంగా ఖండించదగినది. బాధ్యులైన పోలీసులపై తక్షణమే చర్యలు… pic.twitter.com/6NaST1jxUZ
— D K Aruna (@Aruna_DK) September 8, 2026
'ఒకరికి ఒక న్యాయం, మరొకరికి ఒక న్యాయం సరైంది కాదు. మహిళ పట్ల మరింత గౌరవం ఉండాలి' అని రేవంత్ రెడ్డికి మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ సూచించారు. అసెంబ్లీలోని మహిళ ఎమ్మెల్యేలకు గౌరవం లేకపోతే సామాన్య మహిళల పరిస్థితి ఏంటి అని ప్రశ్నించారు. ఇది పార్టీలకు సంబంధం లేని అంశం అని స్పష్టం చేశారు. ఒక మహిళగా, పార్లమెంట్ సభ్యురాలిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళా ఎమ్మెల్యేలతో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరును తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రకటించారు. ఈ ఘటనకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. అనుచితంగా ప్రవర్తించిన పోలీసులపై చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.