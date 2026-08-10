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Har Ghar Tiranga: 'హర్ ఘర్ తిరంగా’లో ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెంగా ఎగరాలి: డీకే అరుణ

BJP MP DK Aruna Call Every House Host National Flag: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగురవేయాలని తెలంగాణ బీజేపీ పిలుపునిచ్చింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌, ఎంపీ డీకే అరుణ, ఆ పార్టీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు ఎన్‌ రామచందర్‌ రావు తమ నివాసాలపై జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 10, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:32 PM IST
Har Ghar Tiranga: 'హర్ ఘర్ తిరంగా’లో ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెంగా ఎగరాలి: డీకే అరుణ
Image Credit: Har Ghar Tiranga

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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