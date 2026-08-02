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సీఎం పదవికి రేవంత్ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి: పాలమూరు ఎంపీ డీకే అరుణ డిమాండ్

DK Aruna Demands Revanth Reddy Apology: ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులను రేవంత్ రెడ్డి క్రిమినల్ వెస్ట్ అని సంబోధించడంపై ఎంపీ డీకే అరుణ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. క్రిమినల్ వెస్ట్ అనడం సమంజసం కాదని హితవు పలికారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 02, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:30 PM IST
సీఎం పదవికి రేవంత్ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి: పాలమూరు ఎంపీ డీకే అరుణ డిమాండ్
Image Credit: DK Aruna

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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