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DK Aruna: ఊర్లో పెళ్లికి కుక్కల హడావుడి అన్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి సంబరాలు: డీకే అరుణ

DK Aruna Fire On Rahul Gandhi And Revanth Reddy: మోదీ నాయకత్వాన్ని అస్తిరపరచాలని యువతను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారని బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ తెలిపారు. నీట్ పేపర్ లీక్‌పై కేంద్రం అన్ని చర్యలు తీసుకున్నా విద్యార్థులను రాజకీయం కోసం ఉసిగొల్పారని ప్రతిపక్షాలపై డీకే అరుణ మండిపడ్డారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 26, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:34 PM IST
DK Aruna: ఊర్లో పెళ్లికి కుక్కల హడావుడి అన్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి సంబరాలు: డీకే అరుణ
Image Credit: DK Aruna Press Meet (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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