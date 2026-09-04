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DK Aruna: అంతర్గత విభేదాలే కొండా సురేఖపై వేటుకు కారణం.. కానీ బాధాకరం: డీకే అరుణ

DK Aruna Supports To DK Aruna: తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖను బర్తరఫ్‌ చేయడంపై బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ స్పందించారు. ఆమెను తొలగించడం బాధాకరమని తెలిపారు. అయితే కాంగ్రెస్‌లోని అంగర్గత విభేదాలే కారణమని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 04, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:12 PM IST
DK Aruna: అంతర్గత విభేదాలే కొండా సురేఖపై వేటుకు కారణం.. కానీ బాధాకరం: డీకే అరుణ
Image Credit: DK Aruna

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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DK Aruna: అంతర్గత విభేదాలే కొండా సురేఖపై వేటుకు కారణం.. కానీ బాధాకరం: డీకే అరుణ
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