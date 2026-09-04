/DK Aruna: అంతర్గత విభేదాలే కొండా సురేఖపై వేటుకు కారణం.. కానీ బాధాకరం: డీకే అరుణ

Konda Surekha Issue: మంత్రివర్గం నుంచి వేటు పడిన కొండా సురేఖపై బీజేపీ మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ సానుకూలంగా స్పందించారు. ఆమె సీనియర్ నాయకురాలు అని.. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి మంత్రివర్గంలో తామంతా కలిసి మంత్రులుగా పనిచేశామని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆమెపై వేటు వేయడం బాధాకరమని ప్రకటించారు. ఒక బీసీ మంత్రిపై చర్యలు తీసుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసమని మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రశ్నించారు.
మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలో జరిగిన పలు కార్యక్రమాల్లో బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ పాల్గొన్నారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ కొండా సురేఖ అంశంపై స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలోని అంతర్గత విభేదాలే కొండా సురేఖపై వేటుకు కారణమయ్యాయని ఆరోపించారు. ఒక బీసీ మంత్రిపై చర్యలు తీసుకోవడం బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించారు. 'కొండా సురేఖ సీనియర్ నాయకురాలు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి మంత్రివర్గంలో మేమంతా కలిసి మంత్రులుగా పనిచేశాం' అని గుర్తుచేసుకున్నారు.
బీసీల కోసం నిత్యం మాట్లాడుతామని చెప్పే రేవంత్ రెడ్డి.. ఒక బీసీ మంత్రిపై చర్యలు తీసుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసమని ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రశ్నించారు. కొండా సురేఖ కుమార్తె కొండా సుష్మిత ఏదో మాట్లాడిందనే కారణంతో ఆమెపై చర్యలు తీసుకోవడం సరైన నిర్ణయం కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. బీసీల కోసం తాము ఇంత చేశామని గొప్పలు చెప్పుకునే రేవంత్ రెడ్డి సురేఖ కూతురు ఏదో మాట్లాడిందని ఒక బీసీ మంత్రిపై చర్యలు తీసుకోవడం సరైనది కాదని బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ తెలిపారు.
'ఇది బాధాకరం. అంతేకాదు.. కొండా సురేఖ బర్తరఫ్ వెనుక కాంగ్రెస్ పార్టీలోని అంతర్గత విభేదాలే కారణం. కాంగ్రెస్లో కొనసాగుతున్న అంతర్గత రాజకీయాలే ఈ పరిణామాలకు దారితీశాయి' అని ఎంపీ డీకే అరుణ వ్యాఖ్యానించారు. కొండా సురేఖ బర్తరఫ్ వ్యవహారంపై డీకే అరుణ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. ఒకవైపు బీసీ మంత్రిపై చర్యల అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన డీకే అరుణ.. మరోవైపు సురేఖ బర్తరఫ్కు అంతర్గత విభేదాలే కారణమంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. ఒక బీజేపీ ఎంపీ వేటుకు గురయిన కొండా సురేఖపై సానుకూలంగా స్పందించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.