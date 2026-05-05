BJP Political Strategy: బీజేపీ పవర్ గేమ్ పాలిటిక్స్.. ముందుగానే ఊహించి బిగ్ ప్లాన్..!

BJP Political Strategy: ఐదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చేశాయి.. మూడు రాష్ట్రాల్లో ఎన్డీయే కూటమి జెండా పాతితే.. తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. ఇక కేరళంలో కాంగ్రెస్ కూటమి ఘన విజయం సాధించింది. కానీ తమిళనాడులో టీవీకే విజయం ఊహించని రీతిలో సాగింది. డీఎంకే పార్టీని చిత్తుచిత్తుగా ఓడించిన విజయ్ పార్టీ ఏకంగా 108 సీట్లలో విజయం సాధించి సత్తా చాటింది. దళపతి విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు రెడ్ కార్పెట్ సిద్దంగా ఉంది. అయితే స్టాలిన్ ఓటమి.. విజయ్ గెలుపు వెనుక.. కమలం పార్టీ బిగ్ స్కెచ్ వేసిందన్న చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది. గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించేందుకు.. బీజేపీ పెద్దలు తమ అవకాశాలను వదులుకున్నారు.. కానీ ప్రత్యర్ధిగా ఉన్న కేసీఆర్ ను గద్దె దింపారు. ఇప్పుడు తమిళనాడులోనూ అన్నాడీఎంకే పార్టీలో పొత్తు పెట్టుకున్నారు. అధికారానికి కాస్తా దూరంలో నిలిచిన స్టాలిన్ ను మాత్రం.. ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై నుంచి దింపేశారు. అయితే తాము అధికారంలోకి రాకపోయిన పర్వాలేదు. కానీ తమ శత్రువులు మాత్రం అధికారంలో ఉండొద్దని బీజేపీ చేస్తున్న ప్రయోగాలు వరుసగా సక్సెస్ అవుతున్నాయి..
ఇక తెలంగాణలో ఓ దశాబ్ధం పాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ రూలింగ్ లో కొనసాగింది. ఇక 2023 ఎన్నికల్లో మరోసారి గెలిచి హ్యాట్రిక్ విజయం సాధిస్తామనే ధీమాలో అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ ఉన్నారు. కానీ ఆ ఎన్నికలో కేసీఆర్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు ఓటర్లు. బీఆర్ఎస్ పార్టీని కేవలం 39 సీట్లకే పరిమితం చేశారు. అయితే కేసీఆర్ ఓటమికి అనేక కారణాలున్నాయి.. కానీ అప్పటివరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీని ధీటుగా ఎదుర్కొని బీజేపీ నిలిచింది. అప్పటి బీజేపీ చీఫ్ బండి సంజయ్ కాషాయ శ్రేణుల్లో కొత్త జోష్ నింపారు. బండి సంజయ్ రాష్ట్ర చీఫ్ గా ఉన్న సమయంలో కమలం పార్టీ.. పవర్ లోకి రావడం ఖాయమనే స్థాయికి తీసుకెళ్లారు.
కానీ అధికారం నిలబెట్టుకునేందుకు మెజారిటీ స్థానాలు దక్కడం కష్టమేనన్న అంచనాలు వేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ చీఫ్ పదవి నుంచి బండి సంజయ్ ను తప్పించారు. రాష్ట్ర చీఫ్ బాధ్యతలను కిషన్ రెడ్డికి అప్పగించారు. కిషన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన బీజేపీ.. అధికారంలోకి రాలేదు కానీ.. బీఆర్ఎస్ పార్టీని మాత్రం గద్దెనుంచి దింపేసింది. అప్పటివరకు ప్రధాని మోడీపై ఒంటికాలితో ఎగిరి గంతేసిన గులాబీ బాస్ కేసీఆర్.. ఫామ్ హౌస్ కు పరిమితం అయ్యారు.
ఇప్పుడు తమిళనాడులోనూ కాషాయ పార్టీకి ఒంటరిగా అధికారంలోకి రామని ముందే తెలుసు. అందుకే కాషాయ పార్టీ పెద్దలు అన్నాడీఎంకే పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు. అయితే అన్నాడీఎంకేను తమ ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా భావించిన డీఎంకే పార్టీకి టీవీకే అధినేత విజయ్ రూపంలో బిగ్ షాక్ తగిలింది. స్టాలిన్ పార్టీ కేవలం 73 సీట్లకే పరిమితం అయ్యింది. సీఎం స్టాలిన్ సైతం ఓటమి రూచిచూడక తప్పలేదు. ఇక్కడ కూడా కమలం పార్టీ పెద్ద ప్రయోగమే చేసిందని చెబుతున్నారు.
గతంలో తెలంగాణలో బండి సంజయ్ ఎలాగైతే.. సర్వశక్తులు ఒడ్డారో.. అన్నామలై కూడా అలాగే ప్రయత్నించారు. వాస్తవానికి అన్నామలై తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో కమలం పార్టీకి మద్దతుదార్లు ఒక్కసారిగా పెరిగారు. కానీ ఇప్పుడు అన్నమలైను సైడ్ చేసి బీజేపీ పెద్దలు చేసిన ప్రయోగం సక్సెస్ అయ్యారని అంటున్నారు. ఎందుకంటే.. తమిళనాడులో బీజేపీ ఎలాగూ ఒంటరిగా రూలింగ్ చేయలేదు.. కాబట్టి.. తమ ప్రధాన ప్రత్యర్థికి అధికారం నుంచి మాత్రం దూరం చేయగలిగారు..
మొత్తంమీద దక్షిణాదిలో 2029లో అయినా అధికారంలోకి రావాలని బీజేపీ కలలు కంటోంది. గతంలో కర్ణాటకలో బీజేపీ పవర్ నిలబెట్టుకుంది. ఆ తర్వాత పార్టీలో అంతర్గత కుమ్ములాటలు, ఇతర సమస్యలతో కాషాయ పార్టీ చేజేతులా అధికారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి అప్పగించారు. ఆ తర్వాత.. తెలంగాణపై కాషాయ పెద్దలు నజర్ పెట్టారు. తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చేందుకు సానుకూల సంకేతాలు ఉన్నప్పటికీ.. ఒంటరిగా అధికారంలోకి రాలేమని అంచనాల నేపథ్యంలో.. తమ ప్రధాన ప్రత్యర్థులను మాత్రం గద్దె దింపడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. గతంలో తెలంగాణ, ఇప్పుడు తమిళనాడులోనూ ఇదే తరహా ప్రయోగంతో బీజేపీ నేతలు సక్సెస్ అయ్యారు. మొత్తంమీద దక్షిణాదిలో ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ చేస్తున్న ప్రయోగాలు.. ప్రత్యర్ధుల అంచనాలను పూర్తిగా తలకిందులు చేశాయని టాక్ వినిపిస్తోంది.