  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BJP Ramchander Rao: ఇది రేవంతుద్దీన్ సర్కారు.!. గోరక్షకుడు సోనూసింగ్ కాల్పుల ఘటనపై బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

BJP Ramchander Rao: ఇది రేవంతుద్దీన్ సర్కారు.!. గోరక్షకుడు సోనూసింగ్ కాల్పుల ఘటనపై బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ramchander fires on cm revanth reddy: గోవుల రక్షణకు కొత్త పాలసీ తెస్తామని.. ఇప్పుడు గోవులను కోసేవాళ్లకు గన్ లైసెన్సులు ఇస్తున్నారా?.. అంటూ తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ మండిపడ్డారు. అసలు రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ నడుస్తోందా? అంటూ రేవంత్ రెడ్డి పాలనను ఏకీపారేశారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 23, 2025, 06:42 PM IST
  • సీఎం రేవంత్ పై మండిపడిన తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్..
  • గోవధ చట్టంతెవాలని డిమాండ్..

BJP Ramchander Rao: ఇది రేవంతుద్దీన్ సర్కారు.!. గోరక్షకుడు సోనూసింగ్ కాల్పుల ఘటనపై బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bjp Telangana chief Ramchander rao fires on cm revanth reddy: తెలంగాణలో శాంతి , భద్రతలపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సైతం రేవంత్ సర్కారును ఏకీపారేస్తున్నాయి. ఇటీవల తెలంగాణలో గన్ కల్చర్ ఆందోళనలు కల్గిస్తుంది. తాజాగా.. గోవుల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు వెళ్లిన వారిపై గన్ తో కాల్పులకు తెగబడటం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. దీనిపై తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రాంచందర్ రావు మండిపడ్డారు. తక్షణమే బాధ్యులైన ఎంఐఎం గూండాలపై పొలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

తెలంగాణలో గోవధ నిషేధ చట్టం తీసుకురావాలన్నారు. తెలంగాణలో నడుస్తున్నది రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు కాదు.. రేవంతుద్దీన్ సర్కారని పంచ్ లు వేశారు. గోవులను రక్షిస్తున్న ప్రశాంత్ సింగ్ పై అభాండాలు వేస్తారా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. గోవులను కాపాడుతున్న ప్రశాంత్ పై హత్యాయత్నం చేసినవారిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు.

ప్రశాంత్ (సోనూ సింగ్) పై దుష్ప్రచారం చేయడం దుర్మార్గమని బీజేపీ చీఫ్ కాంగ్రెస్ సర్కారుపై ఫైర్ అయ్యారు. గోవుల రక్షణకు కొత్త పాలసీ తెస్తామని.. ఇప్పుడు గోవులను కోసేవాళ్లకు గన్ లైసెన్సులు ఇస్తున్నారా?.. అంటూ ఎద్దేవాచేశారు. అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ నడుస్తోందా?.. అంటూ ఏకీపారేశారు.

తక్షణమే బాధ్యులైన ఎంఐఎం గూండాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. గోరక్షకుడు సోనూ సింగ్ పై కాల్పుల ఘటన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర డీజీపీకి మెమోరాండం అందించేందుకు బయల్దేరిన క్రమంలో, నాతో పాటు సుమారు 100 మంది బిజెపి నాయకులు, కార్యకర్తలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి గోషామహల్ పోలీస్ స్టేషన్‌కి తరలించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు.

గోవులను తరలిస్తుండగా ఘట్కేసర్ వద్ద అడ్డుకోవడంతో, ఎంఐఎం కు చెందిన గూండాలు జరిపిన కాల్పుల్లో సోనూ సింగ్ తీవ్రంగా గాయపడి సికింద్రాబాద్ యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

అయితే సోనూ సింగ్ పై లేనిపోని అభాండాలతో, కేసు సెటిల్‌మెంట్ కోసం డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నాడంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఆసుపత్రిలో చావుబతుకుల మధ్య చికిత్స పొందుతున్న బాధితుడిపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం దారుణమన్నారు. అదే విధంగా, ఈ ఘటనపై మేం డీజీపీతో మాట్లాడటానికి వెళ్తుంటే అరెస్ట్ చేయడం దుర్మార్గమన్నారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోశాలల ఏర్పాటు, నిర్వహణ, గోవుల సంరక్షణ కోసం కొత్తగా పాలసీ తెస్తానని చెప్పిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఇప్పుడు గోవులను కోసేవాళ్లకు గన్ లైసెన్సులు ఇస్తోందా..? అసలు రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ నడుస్తోందా? అనే అనుమానాలు ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి.

కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, గోవులను తరలించే గుండాలను, మాఫియా రెచ్చిపోతోంది. గోరక్షకులపై అనేక దాడులు పెరిగాయి. దానికి పరాకాష్ట.. ఓల్డ్ సిటీ నుంచి వచ్చిన ఇబ్రహీం అనే వ్యక్తి ప్రశాంత్ (సోనూ సింగ్) ను కాల్చి చంపే ప్రయత్నం చేయడమే నిదర్శనమన్నారు. అంటే, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎటు వైపు ఆలోచిస్తున్నదో ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. ఈ ఘటనకు సంపూర్ణ బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే వహించాలని ఎద్దేవా చేశారు.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: కల్వకుంట్ల కవిత మరో సంచలనం.!. గ్రూప్ - 1 నియామకాలు రద్దు చేయాలని సుప్రీంకోర్టుకు లేఖ.. ఏమైందంటే..?

ఈ ఘటనకు పాల్పడిన వారిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలి. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తెలంగాణలో ప్రభుత్వం గోవధ నిషేధ చట్టం తీసుకురావాలి. లేనిపక్షంలో, భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమం ఉదృతం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నామని తెలంగాణలో బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ రావు స్పష్టం చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ram Chander RaoCM Revanth Reddycow vigilantesTelangana governmentCongress govt

