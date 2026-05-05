Konda Surekha: కొండా సురేఖ రాజీనామా చేయాల్సిందే.. శ్రీరాముడిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ బీజేపీ సీరియస్.!.

Bjp Telangana fires on minister Konda Surekha over controversy comments on lord rama: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ప్రధాని మోదీ ఈ నెల 10న తెలంగాణకు రానున్నారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీపై కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. తాజాగా.. దేవదాయ శాఖమంత్రి కొండా సురేఖ శ్రీరాముడిపై కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు చేశారు. జై శ్రీరామ్ అంటే పై నుంచి పైసలు పడుతాయా అంటూ వెటకారంగా మాట్లాడారు.కేంద్రం నుంచి నిధులు, పథకాలు తీసుకుని రావడంతో తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు విఫలమయ్యారని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ గతంలో గోదావరి పుష్కరాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్కు కోట్లాది రూపాయలు విడుదల చేశారని, తెలంగాణకు మాత్రం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదని ఆమె ఆరోపించారు.
ఈ క్రమంలో మంత్రి కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ బీజేపీ తన అధికారిక ట్విటర్ హ్యండిల్ వేదికగా స్పందించింది. మంత్రి కొండా సురేఖ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కాదని.. దైవద్రోహ శాఖ మంత్రి! అని సెటైర్లు వేశారు. శ్రీ రాముడిపై మంత్రి కొండా సురేఖ అహంకారపూరిత వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నామన్నారు.
'జై శ్రీరామ్' నినాదాన్ని పైసలతో పోల్చుతూ కోట్లాది మంది హిందువుల మనోభావాలపై విషం చిమ్మడం దారుణమని అన్నారు. హిందూ దేవుళ్లంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న చులకన అని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పవిత్రమైన దేవాదాయ శాఖకు మంత్రిగా ఉండి.. దైవాన్నే అవమానించిన దారుణమన్నారు.
ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం హిందూ దేవుళ్లను కించపరచడమే కాంగ్రెస్ నాయకుల అసలు నైజమని ట్విట్ లో పేర్కొన్నారు. శ్రీరాముడిని అపహాస్యం చేసిన కొండా సురేఖకు దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా కొనసాగే నైతిక అర్హత ఏమాత్రం లేదని, శ్రీరాముడిని కించపరిచిన కొండా సురేఖ తక్షణమే హిందూ సమాజానికి బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని తెలంగాణ బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తుంది. మొత్తంగా మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలు కొత్త వివాదంకు ఆజ్యం పోశాయి.
