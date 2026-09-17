/నగరం నడిబొడ్డున ఘనంగా బీజేపీ తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ ఉత్సవాలు..

79th Telangana Libertion Day Celebrations: మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం 15 ఆగష్టు 1947న వస్తే.. దాదాపు 13 నెలల తర్వాత సెప్టెంబర్ 17న తెలంగాణ భారత దేశంలో విలీనమైంది. నిజాం నిరంజకుశ పాలన నుంచి విమోచనం పొందిన రోజు కాబట్టి ఈ రోజున తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అప్పటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముస్లిం సంతుష్టికరణలో భాగంగా విమోచన దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా జరపడం లేదు. ఉద్యమ సమయంలో తెలంగాణ విమోచనాన్ని నిర్వహించిన టీఆర్ఎస్ ఆ తర్వాత అధికారికంగా నిర్వహించడం లేదు. ఆ తర్వాత పదేళ్లకు అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అధికారికంగా ఎక్కడా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం లేదు. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వమే నడుం బిగించి ఈ కార్యక్రమాన్ని గత 13 యేళ్లుగా నిర్వహిస్తూ వస్తోంది.
ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ ముఖ్య అతిథి..
ఈ రోజు ఉదయం ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ ముఖ్య అతిథిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర మంత్రలు జి. కిషన్ రెడ్డి, గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్, బండి సంజయ్ హాజరయ్యారు. వీళ్లతో పాటు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రాంచందర్రావు, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, సీనియర్ నాయకులు హాజరయ్యారు.
హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు గవర్నర్ శివ్ప్రతాప్ శుక్లా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 1948సెప్టెంబర్17న హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత యూనియన్లో విలీనమైన చరిత్రాత్మక సందర్భమిదని పేర్కొన్నారు. నాటి ప్రజల పోరాటాలను, త్యాగాలను కృతజ్ఞతతో స్మరించుకోవాలని, నాటి ఘట్టాలను భవిష్యత్ తరాలకు తెలియచేయాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.
శాసన మండలిలో జాతీయ ఆవిష్కరణ..
తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం సందర్బంగా శాసన మండలి ప్రాంగణంలో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు తెలంగాణ శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి. ఈ కార్యక్రమంలో శాసన మండలి సెక్రెటరీ నరసింహా చార్యులు. అసెంబ్లీ సెక్రెటరీ ఆర్. తిరుపతి పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు శాసనమండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి.
తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర ఆఫీసులో ఘనంగా విమోచన దినోత్సవాలు..
తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ ఆఫీసులో విమోచన దినోత్సవం వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు రాంచందర్రావు జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించారు. జాతీయ గేయం, జాతీయ గీతం ఆలపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి, బీజేపీ సీనియర్ నేతలు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల త్యాగాలను ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు రాంచందర్రావు.
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