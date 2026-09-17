Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /నగరం నడిబొడ్డున ఘనంగా బీజేపీ తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ ఉత్సవాలు..

నగరం నడిబొడ్డున ఘనంగా బీజేపీ తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ ఉత్సవాలు..

BJP Telangana Liberation Day celebrations: హైదరాబాద్‌ సంస్థానం భారత్‌లో విలీనమైన రోజు సందర్భంగా  సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌గ్రౌండ్స్‌లో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌ ముఖ్య అతిథిగా, రాష్ట్ర గవర్నర్‌ శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి గజేంద్రసింగ్‌ షెకావత్‌ అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 17, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:59 AM IST
నగరం నడిబొడ్డున ఘనంగా బీజేపీ తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ ఉత్సవాలు..
Image Credit: Telangana Liberation Day Celebrations (AI Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నగరం నడిబొడ్డున ఘనంగా బీజేపీ తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ ఉత్సవాలు..
2
3
4
5