  • Sarpanch Elections: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో హత్యా రాజకీయం.. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం

Blood Politics In Sarpanch Elections KTR Fire On Revanth Reddy: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల వేళ హత్యా రాజకీయాలు చోటుచేసుకోవడంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యకర్త దారుణ హత్యకు గురవడంపై రేవంత్ రెడ్డిని నిలదీశారు. హత్య రాజకీయాలు తగదని హితవు పలికారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:31 PM IST

Sarpanch Elections: కాంగ్రెస్ హత్యా రాజకీయాలను సహించేది లేదని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఓటమి భయంతోనే కాంగ్రెస్ భౌతిక దాడులు.. ఉప్పుల మల్లయ్య హత్య అత్యంత హేయం అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ పార్టీ కార్యకర్తలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటామని ప్రకటించారు. ఎవరూ అధైర్యపడవద్దని గులాబీ శ్రేణులకు భరోసా ఇచ్చారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపై పోలీసులు వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, బాధితులకు తక్షణమే న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గూండాల చేతిలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యకర్త దారుణ హత్యకు గురవడంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. ఈ సంఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూనే రేవంత్‌ రెడ్డి.. కాంగ్రెస్‌ గూండా రాజకీయంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తుంగతుర్తిలో కాంగ్రెస్ హత్యా రాజకీయాలను సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ సంఘటనపై మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే గాదరి కిశోర్‌తో మాట్లాడి పరిస్థితులను ఆరా తీశారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో నూతనకల్ మండలం లింగంపల్లి గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులపై జరిగిన దాడిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ దాడిలో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త ఉప్పుల మల్లయ్య ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై కేటీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎన్నికలను ఎదుర్కోలేక, భౌతిక దాడులకు దిగడం కాంగ్రెస్ పార్టీ దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనం అని ప్రకటించారు. అధికార మదంతో కాంగ్రెస్ గూండాలు సాగిస్తున్న అరాచకాలను బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించదని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు.

'పార్టీ కోసం పనిచేసే ప్రతి కార్యకర్తకు, నాయకుడికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుంది. ఎవరూ అధైర్యపడవద్దు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భరోసా ఇచ్చారు. మరణించిన కార్యకర్త కుటుంబానికి, గాయపడిన వారికి పార్టీ అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తుందని కేటీఆర్ హామీ ఇచ్చారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపై పోలీసులు వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, బాధితులకు తక్షణమే న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KTRbrs partyTungaturthiHyderabadsarpanch elections

