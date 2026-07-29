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Bogatha water falls: బొగత జలపాతం మహోగ్ర రూపం.!. సందర్శనను నిలిపివేసిన అధికారులు..!

Heavy rains in Telangana:  తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ములుగు జిల్లాలో ఉన్న బొగత జలపాతం సందర్శనను తాత్కాలికంగా అధికారులు నిలిపివేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 29, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:06 PM IST
Bogatha water falls: బొగత జలపాతం మహోగ్ర రూపం.!. సందర్శనను నిలిపివేసిన అధికారులు..!
Image Credit: bogathawaterfalls(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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