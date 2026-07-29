/Bogatha water falls: బొగత జలపాతం మహోగ్ర రూపం.!. సందర్శనను నిలిపివేసిన అధికారులు..!

Bogatha water falls visiting suspended in mulugu: బంగాళా ఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణలో గత రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో వాగులు, వంకలు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. నదులు, జలపాతాలు ఉగ్రరూరం దాల్చాయి. బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలోని ములుగు జిల్లాలో ఉన్న బొగొత జలపాతంలో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో అది మహోగ్రరూపం దాల్చింది. ఈ క్రమంలో పర్యాటకులు సైతం పెద్ద ఎత్తున బొగత జలపాతం అందాల్ని చూసేందుకు క్యూలు కట్టారు.
ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలంలో ఉన్న బోగత జలపాతం దట్టమైన అడువులు,పచ్చని చెట్ల మధ్య ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో బొగత జలపాతం మహోగ్ర రూపం దాల్చింది. దీంతో ఎక్కడ చూసిన భారీ నీటి ప్రవాహంతో జలపాతం ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గత 10 గంటలుగా అటవీ ప్రాంతంలో వర్షం నిరంతరాయంగా కురుస్తుండటంతో ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో మరింత జోరుగా ప్రవాహిస్తుంది.
ఈ క్రమంలో టూరిస్టుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అటవీ శాఖ అధికారులు కీలక చర్యలు చేపట్టారు. కొంత మంది ఈ ప్రవాహం దగ్గర నీళ్లలోకి దిగడం, సెల్ఫీలు అంటూ నదుల దగ్గరకు వెళ్లి ప్రమాదంకు కొనితెచ్చుకొవడం వంటి ఘటనలు గతంలో అనేకం జరిగాయి. ఈ క్రమంలో బొగత జలపాతం సందర్శనను అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
పర్యాటలకు తమతో సహాకరించాలని అధికారులు కోరారు. వరద ప్రవాహం తగ్గేవరకు పర్యాటకులు తమకు సహాకరించాలని స్థానిక పోలీసులు, అటవీ శాఖ అధికారులు కీలక సూచలను చేశారు. గతంలో అనేక మంది బొగత జలపాతంలో ప్రమాదవశాత్తు పడి విగత జీవులుగా మారిన ఘటనలు కొకొల్లలు.
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