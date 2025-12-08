Hyderabad Bomb threat in flights: శంషాబాద్ లో హైటెన్షన్.. భయంతో పరుగులు పెట్టిన ప్రయాణికులు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Bomb threats to three international flights in Hyderabad: దేశంలో ప్రస్తుతం విమాన ప్రయాణికులు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ విమానం రద్దు అంశం దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇది చాలదన్నట్లు దేశంలో తరచుగా విమానాలకు బాంబు బెదిరింపుల అంశం కూడా పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. అసలే.. ప్రయాణికులు ఇండిగో దెబ్బతో విమాన ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో దీనికి తోడు బాంబు బెదిరింపులు కూడా ప్రయాణికుల్ని తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి.
తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని శంషాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఆర్జీఐఏ)లో బాంబు బెదిరింపులు తీవ్ర కలకలం రేపాయి. మూడు అంతర్జాతీయ విమానాలలో బాంబులు పెట్టినట్లు గుర్తు తెలియని వారి నుంచి ఈ-మెయిల్ వచ్చాయి. దీంతో విమాన భద్రత సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు చేపట్టారు. మరోవైపు భద్రత సిబ్బంది భారీగా తరలి రావడంతో ప్రయాణికులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.
కన్నూర్-హైదరాబాద్, ఫ్రాంక్ఫర్ట్-హైదరాబాద్, లండన్-హైదరాబాద్ మార్గాల్లోని విమానాలకు ఈ బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో విమాన శ్రయ అధికారులు, పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ మూడు విమానాలు ల్యాండ్ అయిన వెంటనే వాటితో తనిఖీలు చేపట్టారు. ప్రయాణికుల లగేజీ, క్యాబిన్ లలో ప్రతి ఒక్క విభాగాన్ని కీన్ గా పరిశీలించారు.
మరోవైపు ఈ మెయిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయన్న కోణంలో కూడా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు విచారణ చేపట్టాయి. ఈ ఘటనతో ప్రస్తుతం శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఒకవైపు ఇండిగో విమానల రచ్చ, మరోవైపు బాంబు బెదిరింపుల అంశం ప్రయాణికులకు, విమానాశ్రయ సిబ్బందికి తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.
