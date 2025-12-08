English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Hyderabad Bomb threat in flights: శంషాబాద్ లో హైటెన్షన్.. భయంతో పరుగులు పెట్టిన ప్రయాణికులు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Hyderabad Bomb threat in flights: శంషాబాద్ లో హైటెన్షన్.. భయంతో పరుగులు పెట్టిన ప్రయాణికులు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Bomb threats to three international flights:ఏకంగా మూడు అంతర్జాతీయ విమానాలలో బాంబులు పెట్టినట్లు గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి ఈ-మెయిల్ రావడంతో అధికారులు ఉరుకులుపరుగుల మీద రంగంలోకి దిగారు. ప్రత్యేకంగా బాంబు నిర్విర్య దళాలురంగంలోకి దిగి తనిఖీలు చేపట్టాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 8, 2025, 09:01 AM IST
  • శంషాబాద్ కు బాంబు బెదిరింపు కాల్..
  • ఆందోళనల్లో ప్రయాణికులు..

Hyderabad Bomb threat in flights: శంషాబాద్ లో హైటెన్షన్.. భయంతో పరుగులు పెట్టిన ప్రయాణికులు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Bomb threats to three international flights in Hyderabad: దేశంలో ప్రస్తుతం విమాన ప్రయాణికులు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ విమానం రద్దు అంశం దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇది చాలదన్నట్లు దేశంలో  తరచుగా విమానాలకు బాంబు బెదిరింపుల అంశం కూడా పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. అసలే..  ప్రయాణికులు ఇండిగో దెబ్బతో విమాన ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో దీనికి తోడు బాంబు బెదిరింపులు కూడా ప్రయాణికుల్ని తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి.

తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని శంషాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఆర్జీఐఏ)లో బాంబు బెదిరింపులు తీవ్ర కలకలం రేపాయి. మూడు అంతర్జాతీయ విమానాలలో బాంబులు పెట్టినట్లు గుర్తు తెలియని వారి నుంచి ఈ-మెయిల్  వచ్చాయి. దీంతో విమాన భద్రత సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు చేపట్టారు. మరోవైపు భద్రత సిబ్బంది భారీగా తరలి రావడంతో ప్రయాణికులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.

 కన్నూర్-హైదరాబాద్, ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్-హైదరాబాద్, లండన్-హైదరాబాద్ మార్గాల్లోని విమానాలకు ఈ బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో విమాన శ్రయ అధికారులు, పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ మూడు విమానాలు ల్యాండ్ అయిన వెంటనే వాటితో తనిఖీలు చేపట్టారు. ప్రయాణికుల లగేజీ, క్యాబిన్ లలో ప్రతి ఒక్క విభాగాన్ని కీన్ గా పరిశీలించారు.

Read more: Indigo flights disrutions: ఇది కదా కావాల్సింది.. విమాన ప్రయాణికులకు ఇండిగో భారీ శుభవార్త..

మరోవైపు ఈ మెయిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయన్న కోణంలో కూడా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు విచారణ చేపట్టాయి. ఈ  ఘటనతో ప్రస్తుతం శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఒకవైపు ఇండిగో విమానల రచ్చ, మరోవైపు బాంబు బెదిరింపుల అంశం ప్రయాణికులకు, విమానాశ్రయ సిబ్బందికి తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadShamshabad AirportRajiv gandhi international airportHyderabad AirportBomb Threat

