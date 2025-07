Bonalu celebrations 478 men including minors in Hyderabad: ఆషాడ మాసంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రజలు బోనాల పండగను ఎంతో భక్తిభావనలతో జరుపుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో గోల్కొండ ఆలయంలో తొలిబోనంతో హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా బోనాల సంబరం ప్రారంభమైంది.అయితే.. బోనాల నేపథ్యంలో మహిళలు ఎంతో అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగాబోనాలు సమర్పిస్తున్నారు.ఇప్పటికే గోల్కొండ, బల్కంపేట ఎల్లమ్మ, సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయినీ మహాంకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో బొనాలను ఎంతో వేడుకగా నిర్వంచుకున్నారు.

#WomenSafety - #Hyderabad

SHE Teams caught a total of 478 people red-handed for Misbehaving with Women Devotees during #Bonalu , including 386 majors and 92 minors in Hyderabad#SHETeams of @hydcitypolice apprehended several individuals red-handed for #misbehaving with #women… pic.twitter.com/7EDBUgo4JN

