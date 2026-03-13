English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  Nagarkurnool: నాగర్ కర్నూల్‌లో అత్యంత ఘోరం.. ముగ్గురు ఇంటర్ బాలికలను కాటేసిన కామాంధుడు.. గ్రామస్తుల ఆగ్రహం..

Nagarkurnool: నాగర్ కర్నూల్‌లో అత్యంత ఘోరం.. ముగ్గురు ఇంటర్ బాలికలను కాటేసిన కామాంధుడు.. గ్రామస్తుల ఆగ్రహం..

Boy Raped 3 girls in nagarkurnool: ముగ్గురు తన తో పాటు చదువుకునే బాలికలను ప్రేమ పేరుతో ట్రాప్ చేశాడు. పలుమార్లు వారిపై అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు. నాగర్ కర్నూల్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటనపై అధికారులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై గ్రామంలో తీవ్ర దుమారం రాజుకుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 13, 2026, 01:32 PM IST
  • ముగ్గురు బాలికలను ట్రాప్ చేసిన యువకుడు..
  • నాగర్ కర్నూల్ లో ఘోరం..

Nagarkurnool: నాగర్ కర్నూల్‌లో అత్యంత ఘోరం.. ముగ్గురు ఇంటర్ బాలికలను కాటేసిన కామాంధుడు.. గ్రామస్తుల ఆగ్రహం..

Boy physically harassed and raped his class mates in nagarkurnool: ఇటీవల సమాజంలో దారుణాలు  జరుగుతున్నాయి. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిన వారు మరల తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా ఆందోళనల్లో ఉంటున్నారు. బడి, గుడి, హస్టల్, బస్టాండ్ ఇలా ప్రతి చోట మహిళలు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది స్కూళ్లకువెళ్లి తమ పిల్లలు చక్కగా చదువుకుంటారని భావిస్తారు. కానీ సోషల్ మీడియా ప్రభావమో లేదా  సెల్ ఫోన్ ఎఫెక్టో కానీ కొంతమంది చిన్న వయసులోనే నీచంగా తయారౌతున్నారు. సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమ తో పాటు చదువుకునే విద్యార్థినులపై దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన నాగర్ కర్నూల్ లో వెలుగులోకి వచ్చింది.

నాగర్ కర్నూల్ లో ఒక ఇంటర్ చదివే యువకుడు ప్రేమ పేరుతో పలువురు మైనర్ బాలికలను ట్రాప్ చేశాడు. వీరిపై పలుమార్లు అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడు. కొత్తపల్లి, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తికి చెందిన ముగ్గురు తోటి ఇంటర్ బాలికలను ప్రేమ పేరుతో లోబర్చుకున్నాడు. తరచుగా వారితో వీడి కామ వాంఛలను తీర్చుకునే వాడు. అంతేకాకుండా.. అఘాయిత్యాలను ఫోన్లో చిత్రీకరణచేసి.. అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వాలని లేదంటే ఆ దృశ్యాలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తానని, వారి తల్లిదండ్రులకు కూడా పంపిస్తానని బెదిరింపులకు గురిచేసేవాడు.

ఇటీవల ఒక  మైనర్ బాలిక గర్భం దాల్చగా.. కొల్లాపూర్‌లోని సాయి కృప ఆసుపత్రిలో ఆమెకు అబార్షన్ కూడా చేయించాడు.  విద్యార్థి ఆగడాలను భరించలేక బాధితుల్లో ఒక విద్యార్థిని తన తల్లిదండ్రులు, బంధువులకు చెప్పుకొని ఏడ్వడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో  బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు ఆ బాలుడిని కొట్టి.. అతడి నుంచి ఫోన్ లాక్కుని, అనంతరం అతడిని పోలీసులకు అప్పగించారు.

Read more: Medak: తెలంగాణలో మరో అమానవీయం.. పుట్టిన వారంకే బిడ్డను కసాయి తల్లిదండ్రులు ఏంచేశారంటే..?

దీంతో అతనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి జువెనైల్ హోంకు తరలించారు. అంతేకాకుండా.. కొల్లాపూర్‌లో బాలికకు అబార్షన్ చేసిన సాయి కృప ఆసుపత్రికి చెందిన ఇద్దరు వైద్యులు,  నర్సును రిమాండ్ కు తరలించారు. ఈ ఘటన నాగర్ కర్నూల్ లో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

NagarkurnoolBoy raped his classmatesBoy raped 3 girlstelangana crimecrime news

