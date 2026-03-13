Boy physically harassed and raped his class mates in nagarkurnool: ఇటీవల సమాజంలో దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిన వారు మరల తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా ఆందోళనల్లో ఉంటున్నారు. బడి, గుడి, హస్టల్, బస్టాండ్ ఇలా ప్రతి చోట మహిళలు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది స్కూళ్లకువెళ్లి తమ పిల్లలు చక్కగా చదువుకుంటారని భావిస్తారు. కానీ సోషల్ మీడియా ప్రభావమో లేదా సెల్ ఫోన్ ఎఫెక్టో కానీ కొంతమంది చిన్న వయసులోనే నీచంగా తయారౌతున్నారు. సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమ తో పాటు చదువుకునే విద్యార్థినులపై దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన నాగర్ కర్నూల్ లో వెలుగులోకి వచ్చింది.
నాగర్ కర్నూల్ లో ఒక ఇంటర్ చదివే యువకుడు ప్రేమ పేరుతో పలువురు మైనర్ బాలికలను ట్రాప్ చేశాడు. వీరిపై పలుమార్లు అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడు. కొత్తపల్లి, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తికి చెందిన ముగ్గురు తోటి ఇంటర్ బాలికలను ప్రేమ పేరుతో లోబర్చుకున్నాడు. తరచుగా వారితో వీడి కామ వాంఛలను తీర్చుకునే వాడు. అంతేకాకుండా.. అఘాయిత్యాలను ఫోన్లో చిత్రీకరణచేసి.. అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వాలని లేదంటే ఆ దృశ్యాలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తానని, వారి తల్లిదండ్రులకు కూడా పంపిస్తానని బెదిరింపులకు గురిచేసేవాడు.
ఇటీవల ఒక మైనర్ బాలిక గర్భం దాల్చగా.. కొల్లాపూర్లోని సాయి కృప ఆసుపత్రిలో ఆమెకు అబార్షన్ కూడా చేయించాడు. విద్యార్థి ఆగడాలను భరించలేక బాధితుల్లో ఒక విద్యార్థిని తన తల్లిదండ్రులు, బంధువులకు చెప్పుకొని ఏడ్వడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు ఆ బాలుడిని కొట్టి.. అతడి నుంచి ఫోన్ లాక్కుని, అనంతరం అతడిని పోలీసులకు అప్పగించారు.
దీంతో అతనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి జువెనైల్ హోంకు తరలించారు. అంతేకాకుండా.. కొల్లాపూర్లో బాలికకు అబార్షన్ చేసిన సాయి కృప ఆసుపత్రికి చెందిన ఇద్దరు వైద్యులు, నర్సును రిమాండ్ కు తరలించారు. ఈ ఘటన నాగర్ కర్నూల్ లో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.
