/వంకాయ చెట్టుకు మల్లె పూలు.. ఆశ్చర్యపోతున్న జనం!

Mahabubabad Latest News: ప్రకృతి చిత్రవిచిత్రాలకు నిలయం.. ఎప్పుడు, ఏ రూపంలో ఎలాంటి వింతలు చూపిస్తుందో ఎవరూ ఊహించలేరు.. తాజాగా మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల మండలంలో చోటుచేసుకున్న ఒక ఘటన స్థానికులను, వ్యవసాయ నిపుణులను తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ వస్తోంది.. ఒక రైతు తన ఇంటి ముందు నాటిన వంకాయ మొక్కకు ఊదా రంగు పూలకు బదులుగా.. అచ్చం తెల్లని మల్లె పూలను పోలిన పూలు పూస్తుండటం ఇప్పుడు జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వివరాల్లోకి వెళ్తే...
గార్ల మండలం ముల్కనూరు గ్రామానికి చెందిన వెంకన్న అనే రైతు కొన్ని నెలల క్రితం తన ఇంటి ప్రాంగణంలో కాయగూరల పెంపకం కోసం.. కొన్ని వంకాయ మొక్కలను నాటాడు. క్రమంగా ఆ మొక్కలు ఏపుగా.. నిలువెత్తు పెరిగి పూత దశకు వచ్చాయి. సాధారణంగా వంకాయ చెట్లకు ఊదా రంగు లేదా తేలికపాటి గులాబీ రంగు పూలు పూస్తూ ఉండడం మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం.. అయితే, వెంకన్న పెరట్లోని కొన్ని వంకాయ మొక్కలకు మాత్రం విచిత్రంగా నిగనిగలాడే తెల్లని.. మల్లె పూల రూపురేఖలు కలిగిన పూలు పూశాయి..
మొదటగా ఈ మార్పును గమనించిన వెంకన్న కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఒకే మొక్కకు లేదా పక్కపక్కనే ఉన్న మొక్కల్లో ఇలాంటి వ్యత్యాసం రావడం చూసి కంగారుపడ్డారు. వంకాయ చెట్టుకు మల్లె పూలు పూశాయనే వార్త కొన్ని రోజుల్లోనే గ్రామం నలుమూలలకూ పాకింది.. దాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసేందుకు చుట్టుపక్కల నివాసితులు.. పొరుగు గ్రామాల ప్రజలు వెంకన్న ఇంటికి క్యూ కట్టారు. చెట్టుకు ఉన్న ఆ విచిత్రమైన పూలను ఆసక్తిగా పరిశీలిస్తూ.. తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఫోటోలు, వీడియోలు తీస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వింత పూతకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. వారి ఇంట్లో నాటిన వంకాయ మొక్కలకు ఇలా మల్లె పూల లాంటి తెల్లటి పూలు పూయడం నేనెప్పుడూ చూడలేదని. ఊరంతా వచ్చి వింతగా చూస్తుంటే మాకేదో నమ్మశక్యంగా లేదని రైతు వెంకన్న అంటున్నాడు.. సాధారణంగా మొక్కలలో జన్యుపరమైన మార్పులు (Genetic Mutations) సంభవించినప్పుడు లేదా సంకరజాతి (Hybrid) విత్తనాల ప్రభావం వల్ల పూల రంగుతో పాటు ఆకారం మారే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు కూడా కొన్నిసార్లు ఇలాంటి వింతలకు కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ.. మల్లె పూలను తలపించేలా వంకాయ చెట్టు పూత పూయడం ముల్కనూరు గ్రామంలో ఒక పెను సంచలనంగా మారింది.
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