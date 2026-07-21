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వంకాయ చెట్టుకు మల్లె పూలు.. ఆశ్చర్యపోతున్న జనం!

Mahabubabad Latest News: మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఓ వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ వంకాయ చెట్టుకు మల్లె పూవ్వులు పూసిన ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచేలా చేస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:12 PM IST
వంకాయ చెట్టుకు మల్లె పూలు.. ఆశ్చర్యపోతున్న జనం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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