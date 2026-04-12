  • KT Rama Rao: టీఆర్ఎస్ పేరును బీఆర్ఎస్‌గా మార్చి నష్టపోయాం.. కేటీఆర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

KT Rama Rao: టీఆర్ఎస్ పేరును బీఆర్ఎస్‌గా మార్చి నష్టపోయాం.. కేటీఆర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Ktr on party name change row: ముందుగా టీఆర్ఎస్ గా ఉన్న పేరును బీఆర్ఎస్ గా మార్చి  చాలా నష్టపోయామని కేటీఆర్ మాట్లాడారు. దీనిపై అంతర్గతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయన్నారు.  పాదయాత్ర చేపట్టి ప్రజల సమస్యలపై శంఖారావం పూరిస్తామన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 12, 2026, 06:50 PM IST
  • పార్టీ పేరు మార్పుపై కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
  • అంతర్గతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయంటు క్లారిటీ..

KT Rama Rao: టీఆర్ఎస్ పేరును బీఆర్ఎస్‌గా మార్చి నష్టపోయాం.. కేటీఆర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

ktr interesting comments on brs party name change row:  తెలంగాణ రాజకీయాలు సమ్మర్ లో మరింత హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. ఇప్పటికే జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లోకి చేరుతుండటంపై అధికారికంగా ప్రకటన రావడంతో బీఆర్ఎస్ లో మరింత జోష్ ను నింపింది. ముఖ్యంగా సీనియర్ నేత, నిఖార్సైన నేత బీఆర్ఎస్ లోకి రావడంపై కేసీఆర్ , బీఆర్ఎస్ నేతలు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. ఉత్తర తెలంగాణలో పాగా వేయాలని బీఆర్ఎస్ యోచిస్తుంది.  ఈ నెల 20న జగిత్యాలలో బహిరంగ సభ జరగనుంది. దీనిలో గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ పాల్గొననున్నారు. దీనిలో అధికారికంగా జీవన్ రెడ్డి గులాబీ జెండ కప్పుకొనున్నారు.

ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ మంచిర్యాలలో  ఇటీవల  నూతనంగా ఎన్నికైన పాలక వర్గ సభ్యులను సన్మాన కార్యక్రంలో పాల్గొన్నారు. పార్టీ నేతలు , కార్యకర్తలతో మాట్లాడారు.  బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. పార్టీపేరుమార్పుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీఆర్ఎస్ ను బీఆర్ఎస్ గా మార్చి పార్టీ చాలా నష్టపోయిందన్నారు.

దీనిపై అంతర్గతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయన్నారు. టీఆర్ఎస్ కు, గులాబీ జెండాకు గొప్ప సెంటిమెంట్ ఉందన్నారు.  2027 లో ప్రజాసమస్యలపై పాదయాత్ర చేస్తానని చెప్పారు. జైలుకు వెళ్తేనే సీఎం అవుతారన్న దానిలో నిజంలేదని అన్నారు.  ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేస్తామన్నారు. 

అంతే కాకుండా తమకు పొత్తులు కలిసి రావని, ఏ పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకునేది లేదన్నారు. ఈ క్రమంలో టీడీపీపై ప్రశంసలు కురిపించారు. టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలలో మంచిర్యాపో మెయింటెన్ చేస్తారని అన్నారు. అది లోపించింది కాబట్టే ప్రజలు ఈవిధంగా తీర్పునిచ్చారన్నారు. డీలిమిటేషన్తో అసెంబ్లీ స్థానాలు పెరుగుతాయన్నారు. ఏ నియోజక వర్గంనుంచైన పోటీకి సిద్దమని కేటీఆర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

 

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

