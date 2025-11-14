Maganti Sunitha: రౌడియిజం, రిగ్గింగ్ గెల్చింది.. జూబ్లిహిల్స్ ఓటమిపై మాగంటి సునీత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Maganti sunitha slams on congress candidate Naveen Yadav victory: దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సత్తా చాటింది. మొత్తంగా అన్ని ప్రధాన పార్టీలు కూడా జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి.ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ , బీజేపీలు తమదైన వ్యూహాలతో ప్రచారంను నిర్వహించాయి. మొత్తంగా జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల ఫలితాల కౌటింగ్ జరిగింది.
ఈ రిజల్ట్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ 25 వేల మెజార్టీతో విజయ ఢంకా మోగించారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓటమిపై అభ్యర్థి మాగంటీ సునిత కాంగ్రెస్ పార్టీపై, నవీన్ యాదవ్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంను అడ్డుపెట్టుకుని రౌడీయిజం, రిగ్గింగ్ కు పాల్పడిందన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో జరిగిన అప్రజాస్వామిక ఎన్నికలని జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్ని అభివర్ణించారు. ఓటింగ్ రోజు కూడా తనను పలు పోలింగ్ బూత్ లో వెళ్లడానికి పోలీసులు అనుమతించలేదన్నారు. ఎక్కడ చూసిన కాంగ్రెస్ నేతలు, నాన్ లోకల్ నేతలు ఓటర్లను ప్రభావితం చేశారన్నారు. తనను గురించి చాలా హీనంగా మాట్లాడారని... నవ్వితే నవ్వానని, ఏడ్చితే ఏడ్చానని, సింపతీ కోసం డ్రామాలంటూ నీచంగా మాట్లాడరని మాగంటీ సునీత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అడ్డదారిలో రిగ్గింగ్ లు చేసి, రౌడీ యిజం చేసి కాంగ్రెస్ గెల్చిన.. నైతికంగా మాత్రం బీఆర్ఎస్ సత్తాచాటిందని మాగంటి సునిత స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా ఓటర్లను తమకు ఓట్లు వేయకుంటే.. పథకాలు పోతాయని భయపెట్టారన్నారు. మాగంటి గోపినాథ్ ఉన్నన్ని రోజులు రౌడీలు నియోజక వర్గంలో కాళ్లుపెట్టలేదని, ఇప్పుడు మాత్రం రౌడీలంతా కలుగులో నుంచి బైటకొచ్చి అరాచకం చేశారన్నారు. మరొవైపు కేసీఆర్ ప్రచారం చేయకపోవడం వల్ల బీఆర్ఎస్ ఓటమి పాలైందని అనుకోవడంలేదన్నారు.
కౌంటింగ్ లు జరిపే కేంద్రంలో కూడా తమను ర్యాగింగ్ చేశారని, తమ చీరల్ని గురించి హీనంగా మాట్లాడరన్నారు. దీన్ని బట్టి జూబ్లీ హిల్స్ లో అప్పుడే రౌడీయిజం స్టార్ట్ అయినట్లు స్పష్టంగా కన్పిస్తుందని మాగంటీ సునీత .. నవీన్ యాదవ్ గెలుపుపై, కాంగ్రెస్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
