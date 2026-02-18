Balka Suman arrested: బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ అరెస్ట్.. క్యాతన్ పల్లిలో మరోసారి హైటెన్షన్..

Brs ex mla balka suman arrested amid kyathanpally municipal election row: మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లిలో ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఇప్పటికే మేయర్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో నిన్న మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి కాన్వాయ్ పై పరస్పరం దాడులు, ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ఇప్పటికే మంచిర్యాల పోలీసులు తమ విధులకు ఆటంకాలు పర్చే విధంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ ప్రవర్తించాడని కేసు నమోదు చేశారు. మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామిపై బాల్క సుమన్ సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు.
బ్రేకింగ్ న్యూస్
మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ అరెస్ట్
మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లిలోని ఆయన ఇంటికి వెళ్లి బాల్క సుమన్ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు https://t.co/YUHGY3vOdh pic.twitter.com/UZMOF2yR4h
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) February 18, 2026
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. పోలీసులు మంచిర్యాలోని క్యాతన్ పల్లిలోని ఆయన నివాసంకు వెళ్లి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.ఈ క్రమంలో భారీగా తోపులాట జరిగింది. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. బాల్క సుమన్ ను పోలీసులు ఎత్తుకుని మరీ అక్కడి నుంచి బైటకు తీసుకొచ్చారు.
దీంతో క్యాతన్ పల్లిలో మరోసారి తీవ్ర ఉద్రిక్తత వాతావరణం ఏర్పడింది. బాల్క సుమన్ ను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆయనను ఆస్పత్రికి తరలించారు. మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి కాన్వాయ్పై బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు రాళ్లు రువ్వారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో బాల్క సుమన్ సహా పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలపై క్యాతనపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలసిందే.
