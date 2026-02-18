English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Balka Suman arrested: బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ అరెస్ట్.. క్యాతన్ పల్లిలో మరోసారి హైటెన్షన్..

Balka Suman arrested: బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ అరెస్ట్.. క్యాతన్ పల్లిలో మరోసారి హైటెన్షన్..

Brs ex mla balka suman arrested in kyathanpally: మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లిలోని బాల్కసుమన్ ఇంటికి వెళ్లి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.ఈ క్రమంలో భారీగా తోపులాట జరిగింది. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 18, 2026, 05:25 PM IST
  • బాల్క సుమన్ అరెస్ట్..
  • మంచిర్యాలలో ఉద్రిక్తత..

Balka Suman arrested: బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ అరెస్ట్.. క్యాతన్ పల్లిలో మరోసారి హైటెన్షన్..

Brs ex mla balka suman arrested amid kyathanpally municipal election row: మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లిలో ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఇప్పటికే మేయర్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో నిన్న మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి కాన్వాయ్ పై పరస్పరం దాడులు, ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ఇప్పటికే మంచిర్యాల పోలీసులు తమ విధులకు ఆటంకాలు పర్చే విధంగా మాజీ  ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ ప్రవర్తించాడని కేసు నమోదు చేశారు. మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామిపై బాల్క సుమన్ సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు.

ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. పోలీసులు మంచిర్యాలోని క్యాతన్ పల్లిలోని ఆయన నివాసంకు వెళ్లి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.ఈ క్రమంలో భారీగా తోపులాట జరిగింది. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. బాల్క సుమన్  ను పోలీసులు ఎత్తుకుని మరీ అక్కడి నుంచి బైటకు తీసుకొచ్చారు.

Read more: Hyderabad: వనస్థలిపురంలో దారుణం.. వివాహితను కత్తితో నరికి చంపిన మాజీ భర్త.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

దీంతో క్యాతన్ పల్లిలో మరోసారి తీవ్ర ఉద్రిక్తత వాతావరణం ఏర్పడింది. బాల్క సుమన్ ను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆయనను ఆస్పత్రికి తరలించారు. మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి కాన్వాయ్‌పై బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు రాళ్లు రువ్వారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో బాల్క సుమన్ సహా పలువురు బీఆర్‌ఎస్ నేతలపై క్యాతనపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలసిందే.

 

Brs ex mla balka sumanKyathanpally controversyBalka Suman ArrestedTelangana govtMunicipal elections row

