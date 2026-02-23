English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: ఇవన్ని రెచ్చగొట్టి , తప్పు దోవపట్టించే కుతంత్రాలు.!. ఎక్స్ వేదికగా హరీష్ రావు సంచలన ట్విట్..

Brs harish rao clarity on fake clips on social media: సోషల్ మీడియాలో కొన్ని కథనాలు తాను అన్నట్లుగా వైరల్ చేస్తున్నారని, దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని ఎక్స్ వేదికగా తెలంగాణ డీజీపీకి హరీష్ రావు ట్విట్ చేశారు. ఇలాంటి వాటిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 23, 2026, 06:06 PM IST
  • ఫెక్ వార్తలపై మండిపడ్డ హరీష్ రావు..
  • పోలీసులు చర్యలు తీసుకొవాలని వ్యాఖ్యలు..

Brs harish rao clarify on social media fake news clips: తెలంగాణ రాజకీయాలు సమ్మర్ వేళ మరింత హాట్ గా మారాయి. బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. నేతలు ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన కూడా ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు.  ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. రాహుల్ గాంధీ కుటుంబంకు కావాలిస్తే వెయ్యి కోట్లు ఇవ్వడంకు అయిన వెనుకాడేది లేదన్నారు. కాంగ్రెస్  కార్యకర్తలంతా కలిస్తే సాధ్యంకానిది ఏదిలేదన్నారు.  సీఎం వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ మండిపడింది. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కు తెలంగాణ ఏటీయంగా మారిందని ఎద్దేవా చేశారు.

మరోవైపు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఫెక్ వార్తలు ఎక్కువగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. దీనితో అసలు నేతలు అనని మాటలు సైతం వైరల్ గా మారడం కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఇలాంటి వివాదాల నేపథ్యంలో నేతలు వైరల్ వార్తలపై కూడా క్లారిటీ ఇచ్చుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. తాజగా... బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి ఎక్స్ వేదికగా తనపై వచ్చిన వైరల్ వార్తలపై సంచలన ట్విట్ చేశారు.

పోలీసుల అంతు చూసే దాకా వదలబోమని అంటూ తన పేరిట ఒక ఫేక్ వీడియోతో పాటు, న్యూస్  క్లిప్ వైరల్ అవుతుండటంపై ఆయన తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేశారు. అసలు తాను పోలీసులు అంతు చూస్తానని అనలేదన్నారు. దీనిపై తెలంగాణ డీజీపీ వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో నిందితులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ అండదండలు ఉన్నాయా..?.. అన్న అనుమానాలు కల్గుతున్నాయన్నారు. ఈ మేరకు తెలంగాణ డీజీపీని ట్యాగ్ చేస్తూ హరీశ్ రావు సోమవారం ఎక్స్ వేదికగా  పోస్ట్ చేశారు. 

తెలంగాణ డీజీపీ గారూ.. కొంత మంది ఫెక్ వార్తలలో , తప్పుడు ప్రచారాలతో, పోలీసులను, ప్రజలను రెచ్చగొట్టి, తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా కొన్ని ఫేక్ న్యూస్ క్లిప్పులను  వైరల్ చేస్తున్నారని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.

Read more: Vasamsetti Subhash: ఏపీలో కాలుపెడితే తాట తీస్తాం.!.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌కు ఏపీ మంత్రి వార్నింగ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

దీనిపై వెంటనే పోలీసుశాఖ విచారణ చేపట్టి కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. ఇది నేతల విశ్వసనీయతకు సవాల్ విసిరేసిదిగా ఉందన్నారు. ఇలాంటి దుష్ప్రచారం చేస్తున్న వారికి రాజకీయ అండదండలు ఉన్నట్లు అనుమానం కల్గుతుందని అన్నారు. వెంటనే దీనిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని హరీష్ రావు పోలీసులను  డిమాండ్ చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS Harish RaoTelangana PoliceCongress govtsocial media clipsTelangana govt

