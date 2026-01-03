Harish rao counter to cm revanth reddy over palamuru project row: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం పాలమూరురంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ ల వివాదంపై కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. అసెంబ్లీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ను గత పాలనపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. గత ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల తెలంగాణకు సాగునీరులేక రైతులు తీవ్ర అవస్థలపాలుఅవుతున్నారు. కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వస్తే.. ఎవరి తోలు ఎవరు తీసేవారో ప్రజలకు తెలిసేదని సెటైర్ లు వేశారు.కేసీఆర్ ను, బీఆర్ఎస్ ను తిట్టిన తిట్టుతిట్టకుండా పోట్టుపొట్టు తిట్టారు. ఈక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసినవ్యాఖ్యలపై
బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ ఉప నాయకులు హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
నేడు అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి అత్యంత జుగుప్సాకరమైన, అసభ్యకరమైన భాషలో అబద్దాల వరద పారించాడని సెటైర్ లు వేశారు.
అసెంబ్లీలో అబద్దాలకు ఆస్కారం లేదంటూనే ఆసాంతం అబద్దాలనే ప్రయోగించాడన్నారు, ప్రజాస్వామ్య దేవాలయమైన అసెంబ్లీ వేదికగా ‘భడివె’ వంటి పరమ బూతు పదాన్ని ప్రయోగించిన రేవంత్ రెడ్డి భేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు. ఈ రకమైన రేవంతు భాషను సభ్య సమాజం క్షమించదన్నారు. నాలుక కోస్తానంటూ హింసాత్మకమైన, నేర ప్రవృత్తితో అసెంబ్లీలో మాట్లాడటం రేవంతు రాజకీయ నీచత్వానికి పరాకాష్ట అని చురకలు పెట్టారు.
ముఖ్యమంత్రి ఈ విధంగా అతి వికృతంగా సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా యదేచ్చగా బూతులు ప్రయోగిస్తుంటే స్పీకర్ గారు వారించకపోవడం అత్యంత దురదృష్టకరమన్నారు. బీఆర్ఎస్ చేసిన న్యాయపోరాటం ఫలితంగా రాయలసీమ లిఫ్టు ఇరిగేషన్ పై ఎన్జీటీ స్టే ఇస్తే, అది తన ఘనకార్యంగా రేవంతు ప్రచారం చేసుకోవడం సిగ్గుచేటన్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును కాంగ్రెసే తెచ్చిందనడం రేవంత్ పిచ్చిప్రేలాపన తప్ప మరొకటి కాదని హరీష్ రావు అన్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కోసం 2009 సాధారణ ఎన్నికల సమయంలో సీఎంవో నోట్ ఇస్తే, 2014 ఎన్నికల సమయంలో డీపీఆర్ కోసం జీవో జారీ చేసిన చరిత్ర నాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానిదన్నారు.
డీపీఆర్ తయారీ కోసం జీవో ఇవ్వడానికే 5 ఏళ్లు చేసిన మీరా మా గురించి అవాకులు చెవాకులు పేలేదన్నారు.
తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏనాడు భాగం పంచుకోని రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ ఉద్యమ రథ సారథి అయిన కేసీఆర్ గారి చిత్తశుద్ది గురించి ప్రశ్నించడం అంటే సూర్యుడి మీద ఉమ్మేయడమే అని అన్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు 45 టీఎంసీలకు తగ్గించిన మాట నిజమే అని, అసెంబ్లీ సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి, ఇరిగేషన్ మంత్రి చెప్పక తప్పలేదన్నారు. నాడు నల్లగొండలో కేసీఆర్ గారు గర్జిస్తే కేఆర్ఎంబీకి ప్రాజెక్టులు అప్పగించం అంటూ తీర్మానం చేసారన్నారు. నేడు బిఆర్ఎస్ నిలదీస్తేనే పోలవరం నల్లమల్లసాగర్ నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇవ్వొద్దని తీర్మానం చేసారు.
ఈ తీర్మానాలు బీఆర్ఎస్ పోరాట ఫలితాలని గుర్తుచేశారు. ఇరిగేషన్ విషయాల్లో రేవంతుకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదనే విషయం నేడు అసెంబ్లీ వేదికగా మరో సారి రుజువైందని ఎద్దేవా చేశారు. బీఆర్ఎస్ వరద జలాలపై స్టాండ్ తీసుకోవాల్సి ఉండే అని రేవంత్ రెడ్డి వాఖ్యానించడం పరమ అజ్ఞానం, అవివేకమన్నారు. వరద జలాలపై స్టాండ్ తీసుకొనిడీపిఆర్ ఇస్తే సిడబ్లుసి పరిశీలన కాదు కదా కనీసం స్వీకరించదు అనే ప్రాథమిక విషయం కూడా ముఖ్యమంత్రికి తెలియక పోవడం ఈ రాష్ట్ర దౌర్భాగ్యమన్నారు.
అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఎజెండాలోని అంశాలను సగం సగం చదువుతూ, వాక్యాలను వక్రీకరిస్తూ, సభను తప్పుదోవ పట్టించిన సీఎం చవకబారు ఎత్తుగడకు తగిన సమాధానాన్ని రేపు తెలంగాణ భవన్ వేదికగా నేను ఇవ్వబోయే పీపీటీలో వివరిస్తామన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్, ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉత్తం చేసిన ఆరోపణలకు, చెప్పిన అబద్దాలకు తగిన సమాధానం పూర్తి సాక్ష్యాధారాలతో వివరిస్తానని, ముఖ్యమంత్రి పిట్ట కథలను, ఉత్తమ్ కట్టు కథలను మీడియా సాక్షిగా తిప్పికొడుతమని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు.
