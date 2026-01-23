Harish Rao: ఏ పొక్కలో దాక్కున్న వదలం.. అధికారులకు హరీష్ రావు మాస్ వార్నింగ్..

Brs Harish rao fires on cm revanth reddy govt over phone tapping case: తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం తారాస్థాయికి చేరింది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పై బీఆర్ఎస్ నిప్పులు చెరుగుతుంది. ఇదంతా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటూ ఏకీపారేస్తుంది . ఇప్పటి వరకు అధికారుల్ని ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారించారు. అంతే కాకుండా ఇటీవల బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావును విచారించిన విషయం తెలిసిందే. అంతటితో ఆగకుండా ఈసారి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కు సిట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రిహరీష్ రావు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై, తెలంగాణ పోలీసులపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
పోలీస్ అధికారులకు హరీష్ రావు వార్నింగ్
కావాలని రిటైర్మెంట్కు దగ్గర ఉన్న అధికారులతో SIT ఏర్పాటు చేసి మామల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు
ఉద్దేశపూర్వకంగా రేవంత్ రెడ్డి మాటలు, మీ సీపీ మాటలు విని మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసే అధికారులను వదిలిపెట్టం
బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అక్రమంగా నిరాధర ఆరోపణలు చేసి కేసుల పేరితో వేధిస్తుందని హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి దావోస్ నుంచి ఇస్తున్న డైరెక్షన్ లతో పోలీసులు , సిట్ ముందుకు వెళ్తుందని మండిపడ్డారు. అదే విధంగా.. కావాలని రిటైర్మెంట్కు దగ్గర ఉన్న అధికారులతో SIT ఏర్పాటు చేసి మామల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని హరీష్ రావు రేవంత్ పై మండిపడ్డారు.
ఉద్దేశపూర్వకంగా రేవంత్ రెడ్డి మాటలు, మీ సీపీ మాటలు విని మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసే అధికారులను వదిలిపెట్టమని మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. రిటైర్ అయ్యాక కూడా, ఏ పొక్కలో దాక్కున్నా వదలమని, సప్త సముద్రాల అవతల దాక్కున్నా రప్పిస్తామని హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు.
పోలీసులు , అధికారులు చట్టాల్ని అతిక్రమించి ప్రవర్తించవద్దని హరీష్ రావు హెచ్చరించారు. రాబోయేది మరల బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అని అప్పుడు.. మీకు ఏమాత్రం సహకరించమన్నారు. మీ సొంత డబ్బులతో, సొంత లాయర్లను పెట్టుకొని కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుందనే విషయాల్ని గుర్తు పెట్టుకొవాలని హెచ్చరించారు.
తాము ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, ఎవరికి భయపడేది లేదన్నారు. కేటీఆర్ దైర్యంగా సిట్ విచారణకు వెళ్లారన్నారు . అనేక సందర్భాల్లో బీఆర్ఎస్ నాయకులపై దుష్ప్రచారం జరిగిందని. ఆరోజు ఎందుకు కేసులు పెట్టలేదన్నారు. మహిళల ఆత్మాభిమానం దెబ్బతీస్తే, కేటీఆర్ గారి మీద సోషల్ మీడియాలో, టీవీల్లో, పత్రికల్లో వార్థుల రాయిస్తే అప్పుడు నిద్రపోయారా అంటూ పోలీసులపై హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అసలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీద కూడా అధికారులు కేసులు విచారణ జరిపితే అన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయని హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటికే డీజీపీ శివధర్ రెడ్డిపై, సీపీ సజ్జనార్ పై బీఆర్ఎస్ పార్టీ అక్రమ కేసులు , అరెస్ట్ లపై మండిపడిన విషయం తెలిసిందే.
