Harish Rao: ప్రశ్నిస్తే బూతులు మాట్లాడుతుండు.!. రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేసిన హరీష్ రావు..

Brs harish rao slams on revanth reddy govt on manifesto promises: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య తగ్గా ఫార్ వార్ నడుస్తొంది. నేతలు మున్సిపల్ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆరపోణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలు నెరవేర్చలేదని, ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకుని ప్రచారం చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ పై బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలు గుప్పిస్తుంది. దీంతో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హీటెక్కాయి. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనను తూర్పారబట్టారు. పక్క రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు రూ. 4000 ఇస్తున్నారని, ఇక్కడ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి చేతులు రావడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. అక్కాచెల్లెళ్లకు రూ. 60,000 కాంగ్రెస్ సర్కార్ బాకీ పడిందన్నారు. ఐదు పంటల్లో మూడు పంటలకు రైతుబంధు ఎగ్గొట్టిన ఘనుడు రేవంత్ అంటూ చురకలు పెట్టారు. దేవుడి మీద ఒట్టు వేసి రైతులను మోసం చేసిన పాపాత్ముడండూ ఏకీపారేశారు.
జిన్నారం ప్రజలపై పన్నుల భారం మోపడానికే మున్సిపాలిటీ చేశారన్నారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జిన్నారం గ్రామ పంచాయతీగానే ఉండాలని కోరుకున్నామని. మున్సిపాలిటీ అయితే ప్రజల మీద పన్నుల భారం పడుతుందని ఆపామన్నారు.. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే జిన్నారంను మున్సిపాలిటీ చేసి మీ మీద పన్నుల భారం మోపింది. ఇప్పుడు ఎవరికి ఓటేద్దాం? మనల్ని మంచిగా చూసుకున్న వాళ్ళకి, మన భారాన్ని తగ్గించే వాళ్ళకే ఓటేద్దామా అని ప్రజలు ఆలోచించుకొవాలన్నారు.
కేసీఆర్ గారు రూ. 200 ఉన్న పెన్షన్ను రూ. 2000 చేస్తానని చెప్పి, అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి నెలలోనే చేసి చూపించారన్నారు. మహాలక్ష్మి పథకం కింద నెలకు రూ. 2500 ఇస్తానని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేశాడన్నారు. ఈ 24 నెలల్లో ఒక్కో మహిళకు ప్రభుత్వం రూ. 60,000 బాకీ పడిందన్నారు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు బతుకమ్మకు ప్రతి మహిళకు చీర ఇచ్చేదని.. రేవంత్ రెడ్డి వచ్చాక చీర లేదు, గాజులు లేవన్నారు.
ఏదో గ్రూపులో ఉన్న కొద్దిమందికి ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నాడు. ఫ్రీ బస్సు అని చెప్పి మగోళ్లకు డబల్ టికెట్ కొడుతున్నాడని, ఆడోళ్ళకు సీటు దొరక్క తిప్పలు పడుతున్నారని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి వచ్చాక 5 పంటలు వస్తే.. రెండింటికి ఇచ్చి మూడింటికి రైతుబంధు ఎగ్గొట్టాడని చివాట్లుపెట్టారు. నాటేసిన వాళ్లకే రైతుబంధు ఇస్తా, శాటిలైట్ లో చూసి ఇస్తా అని కొత్త నిబంధనలు పెట్టి రైతులను గోస పెడుతున్నాడని ఫైర్ అయ్యారు.
ఇప్పటి వరకు ఏ ఊర్లో చూసినా సగం మందికి కూడా రుణమాఫీ కాలేదన్నారు. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మీరు కారు గుర్తుకు ఓటు గుద్దితే.. రేవంత్ రెడ్డికి గూబ గుయ్యి అనాలని పిలుపునిచ్చారు. అప్పుడే భయపడి హామీలైనా అమలు చేస్తాడన్నారు. ఓటుకు 5 వేలు ఇస్తామంటారు.. అవి తీసుకొని మోసపోవద్దు. మహిళలకు రావాల్సిన రూ. 60,000 అవ్వ తాతలకు రూ. 4000 పెన్షన్ రావాలంటే బీఆర్ఎస్ గెలవాలన్నారు..
అవ్వతాతలు పెన్షన్ అడిగితే లాగుల తొండలు తీసి పెడతా అంటాడు.. మహిళలు హామీలు అడిగితే మెడలో పేగులు వేసుకుంటా అంటాడు.. తులం బంగారం ఏది అని అడిగితే గుడ్లు పీకి గోటీలు ఆడుతా అంటాడని రేవంత్ పై సెటైర్లు వేశారు. ప్రశ్నిస్తే కళ్లు నెత్తికెక్కి మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ ఎన్నికల్లో ఓటుతో బుద్ధి చెప్పి ఆయన అహంకారాన్ని దించాలని హరీష్ రావు పిలుపునిచ్చారు.
బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం.. మైనార్టీలకు అండగా నిలిచి షాదీ ముబారక్ ఇచ్చిందన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ముస్లింలకు ఒక్క రూపాయి పని చేయలేదని, అందరూ ఏకమై కారు గుర్తు అభ్యర్థులను గెలిపించాలని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఎన్నికల ప్రచారంలో కోరారు.
