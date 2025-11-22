Brs kcr rappa rappa flexis in khairatabad: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో ఉపఎన్నిక రాబోతున్నట్లు చర్చలు జోరుగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పార్టీ ఫిరాయింపుల వ్యవహారం కీలక మలుపు తిరిగిందని చెప్పుకొవచ్చు. బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్లో చేరిన ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి తమపై అనర్హత వేటు పడకుండా ముందే ఎమ్మెల్యే పదవులకు రాజీనామా చేసే యోచనలో ఉన్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో హైకమాండ్ తో చర్చల కోసం దానం నాగేందర్ ఢిల్లీకి కూడా వెళ్లారని వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
బీఆర్ఎస్ తరఫున గెలిచి కాంగ్రెస్లో చేరిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ కేటీఆర్ సహా పలువురు నేతలు స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్కు పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై సుప్రీంకోర్టు స్పీకర్ పై సీరియస్ అయ్యింది. దీనిపై కోర్టుధిక్కరణ పిటిషన్ కూడా నమోదైంది. దీంతో కోర్టు దీనిపై స్పీకర్ కు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
మరోవైపు.. ఈ నెల 23లోగా వివరణ ఇవ్వాలంటూ స్పీకర్ గురువారం దానం, కడియంలకు మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ నోటీసులు అందుకున్న రోజే దానం నాగేందర్ ఢిల్లీకి పయనం కావడం కొత్త చర్చకు దారితీసింది. మరోవైపు కడియం శ్రీహరి స్పీకర్ ను కలిసి తనకు గడువు కావాలని కోరారు.
అయితే.. దానం నాగేందర్ మాత్రం రాజీనామాకు రెడీ అయిపోయారని,హైకమాండ్ కూడా దానం నాగేందర్ కు అండగా ఉందని వార్తలువస్తున్నాయి. అనర్హత కంటే.. రాజీనామా చేసి ఎన్నికల్లో పొవడం ఉత్తమమని దానం నాగేందర్ భావిస్తున్నారంట. మరికొన్నిరోజుల్లో దీనిపై క్లారిటీ రానుంది. అయితే.. ప్రస్తుతం ఖైరతాబాద్ లో అప్పుడే ఉపఎన్నిక జోష్ మొదలైనట్లు కన్పిస్తుంది. స్థానిక నేతలు కార్యకర్తలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ లు పొటాపోటీగా ఫ్లెక్సీలను ఖైరతాబాద్ లో ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ రప్పా.. రప్పా అంటూ ఫ్లెక్సీలు ఉండటం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. జూబ్లిహిల్స్ లో బొక్కబొర్లా పడిన బీఆర్ఎస్ , కనీసం ఖైరతాబాద్ లో గెలిచి తమ సత్తా చాటుకొవాలని ఇప్పటి నుంచి పావులు కదుపుతుంది. దీంతో అప్పుడు ఖైరతాబాద్లో అనధికారికంగా ఉపఎన్నికల ఫైటింగ్ కన్పిస్తుంది.
