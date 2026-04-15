Brs kcr: మహిళా రిజర్వేషన్, డీలిమిటేషన్ బిల్లులు.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఏమన్నారంటే..?..

Brs kcr reacts on women reservation bill and delimitation bill: కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు రిజర్వేషన్లు, డీలిమిటేషన్ బిల్లులను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. దీన్ని రేపు పార్లమెంట్ లో ప్రవేశ పెట్టేందుకు రెడీ అయిపోయింది.మరోవైపు డీలిమిటేషన్ పై సౌత్ రాష్ట్రాలు భగ్గుమంటున్నాయి. ఇది తమ గొంతుకను నొక్కే చర్యలుగా చెప్తున్నాయి. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ దీనిపై ఇటు కేంద్రంకు, అటు సౌత్ రాష్ట్రాలకు లేఖలు రాశారు. కేంద్రంపై పోరాటంకు అందరు కలిసి నడుద్దామని సీఎం రేవంత్ పిలుపునిచ్చారు. అంతే కాకుండా హైబ్రీడ్ మోడల్ అని కొత్త చర్చకు తెరలేపారు. ఈ క్రమంలో డీలిమిటేషన్ ను ఎలా గైన ఆమోదించుకునేలా చూడాలని కేంద్రం పట్టుదలతో ఉంది. ఈ క్రమంలో డీలిమిటేషన్, మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లులపై మాజీ సీఎం కేసీఆర్ రియాక్ట్ అయ్యారు.
భారత ప్రభుత్వం రేపు పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనున్న మహిళా రిజర్వేషన్, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లులపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ స్పందించారు. ఎర్రవెల్లిలోని తన నివాసంలో పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కేటీఆర్, హరీశ్ రావులతో పాటు, ఇతర నాయకులతో భేటీ అయ్యారు.
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు బీఆర్ఎస్ నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందని తెలిపారు. కానీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు విషయానికి వస్తే మాత్రం దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తి లేదని అన్నారు. చట్ట సభల్లో 33 శాతం మహిళలకు రిజర్వేషన్ లపై తమ పూర్తిగా ఉంటుందన్నారు.
గతంలో తమ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడే అసెంబ్లీలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కోసం తీర్మానం చేశామని గుర్తు చేశారు. తమ పార్టీ ఎంపీలు వుమెన్ రిజర్వేషన్ కు మద్దతు నిస్తారని, డీలిమిటేషన్ పై మాత్రం మద్దతు ఇవ్వరన్నారు. ప్రస్తుతం లోక్ సభలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు 24 శాతం సీట్లు ఉన్నాయని, పునర్విభజన తర్వాత ఈ శాతం ఏమాత్రం తగ్గకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఒక వేళ 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం డీలిమిటేషన్ జరిగితే సౌత్ రాష్ట్రాలు నష్టపోతాయన్నారు.
జనాభా నియంత్రణను సౌత్ రాష్ట్రాలు ఎంతో పకట్బందిగా పాటించాయన్నారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై తుది వరకు ఏమి జరుగుతుందో ప్రతిఅంశాన్ని పరిశీలించి పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుదన్నారు. మరోవైపు ఏప్రిల్ 20న జగిత్యాల సభ, ఏప్రిల్ 27న బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్బావ సభలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని క్యాడర్ కు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. డీలిమిటేష్ బిల్లును తమిళనాడు సీఎం స్టాలీన్, విజయ్ దళపతి వ్యతిరేకించారు. కానీ అనూహ్యంగా ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మాత్రం డీలిమిటేషన్ కు తమ మద్దతు ప్రకటించాడు.
