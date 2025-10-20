ktr and harish rao Diwali celebrations with musi hydra victims: దేశమంతట కూడా దీపావళి సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ హైడ్రా బాధితులతో దీపావళి సంబరాలు చేసుకున్నారు. రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గం హైదర్ షా కోట్ లో హైడ్రా మూసీ బాధితులతోమాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, రాజేంద్రనగర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్ పట్లోళ్ల కార్తీక్ రెడ్డి దీపావళి జరుపుకున్నారు.
సున్నం చెరువు పరిధిలో హైడ్రా కూల్చిన బాధితులందరికీ మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత ఇండ్లు కట్టించి ఇస్తాం - కేటీఆర్ pic.twitter.com/kdtL2L2ti9
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 20, 2025
మరోవైపు మాదాపూర్ సున్నం చెరువు బాధితుల దగ్గరకు వెళ్లి కేటీఆర్ దీపావళిని జరుకున్నారు. హైడ్రా బాధితుల పిల్లలకు టపాకాలయలు పంపిణి చేశారు. ఈ క్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి పండగ పూట మూసీ పేరిట.. హైడ్రాతో ప్రజల్ని రోడ్డునపడేశారన్నారు.
మూసీపై హరీష్ రావు సెటైర్లు వేశారు. పేరు మూసీ.. పెద్దోళ్ళకేమో ఖుషీ.. పేదోళ్ళ బ్రతుకులేమో మసి.. ఇదే రేవంత్ రెడ్డి కసి.. అంటూ ఏకీపారేశారు.
మూసీ సుందరీకరణ పేరుతో నెల జీతాలతో బ్రతుకే వారి ఇండ్లను కూల్చాలా?.. అంటూ మండిపడ్డారు. మల్లన్న సాగర్ నుండి స్వచ్చమైన కాళేశ్వరం నీళ్ళు మూసీలోకి రావడానికి గత పాలకులు ప్రణాళికలు చేశారన్నారు. మూసీ సుందరీకరణ చేయడానికి ఖాళీ భూమి ఉంది.. కానీ పేదోళ్ళ ఇండ్లను రేవంత్ రెడ్డి కూల్చి వాళ్ల జీవితాలు మసి చేశాడని హరీష్ రావుఎద్దేవా చేశారు. కేటీఆర్ సైతం రేవంత్ పాలనపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
రాబోయే రెండెళ్లలో ఎన్నికలున్నాయని వచ్చేది మాత్రం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమన్నారు. హైడ్రా బాధితులందరికి మరల ఇల్లు కట్టించి వారికివారి ఇళ్లను అప్పగిస్తామన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి పాలనను నరకాసురుడితో పొల్చారు. తెలంగాణకు రేవంత్ రెడ్డి నయా నరకాసురుడిలా దాపురించాడని హరీష్ రావు, కేటీఆర్ పంచ్ లు వేశారు.
