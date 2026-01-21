English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Ktr on Alampur Mla Attack: మరీ ఇంత దిగజారుడా..?.. ఎమ్మెల్యే విజయుడు దాడి ఘటనపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mallu ravi attacks on mla vijayudu in nagar kurnool:  ఇది ముమ్మాటికి ప్రజాస్వామ్యం గొంతునొక్కే పనులంటూ  కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే విజయుడిపై ఎంపీ మల్లురవి దాడిని ఖండించారు. ఇదెక్కడి నీచమైన రాజకీయాలంటూ ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 21, 2026, 01:55 PM IST
ktr condemns congress mp mallu ravi attacks on alampur mla vijayudu:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్  , కాంగ్రెస్ ల మధ్య పచ్చ గడ్డి వేస్తే భగ్గుమన్న చందంలా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. నేతల ఒకరిపై మరోకరు ఇప్పటి వరకు బూతులు తిట్టుకున్న వారు బహిరంగంగా ఫైటింగ్ కు కూడా దిగారు. ఒక వైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ రచ్చ తెలంగాణలో కొనసాగుతుండగా.. కాంగ్రెస్ ఎంపీ మల్లురవి , బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే విజయుడిపై చేయిచేసుకొవడం తెలంగాలో పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఇటీవల జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లా వడ్డేపల్లి మండలం పైపాడ్‌ గ్రామంలో సీసీ  రోడ్డ నిర్మాణం పనుల విషయంలో కొబ్బరి కాయలను కొట్టడం పై వివాదం రాజుకుంది. దీనికి ఎంపీ మల్లురవి, మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్‌కుమార్‌, అలంపూర్‌ ఎమ్మెల్యే విజయుడు హాజరయ్యారు. భూమి పూజ నేపథ్యంలో ఎంపీ మల్లు రవి కొబ్బరికాయ కొట్టగా,ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే విజయుడు పనులు ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య ప్రోటొకాల్ రగడ రాజుకుంది.  

అంతేకాకుండా ప్రొటొకాల్ లో లేని వ్యక్తులు ఏ విధంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని ఎంపీ మల్లురవిని, ఎమ్మెల్యే విజయుడు ప్రశ్నించారు. దీనిపై రగడ రాజుకుంది. ఇద్దరి మధ్య మాట మాట పెరిగింది. దీంతో నేతలు అక్కడున్న వారు కొట్టుకున్నారు. మొత్తంగా దీనిపై కార్యకర్తలు కూడా ఒకరిపై మరోకరు తోపులాటలు చేసుకున్నారు.

వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఇరువురు నేతలకు సర్ది చెప్పి అక్కడి నుంచి పంపించి వేశారు. దీనిపై తెలంగాణలోమరో రచ్చ రాజుకుంది. ఒక బాధ్యయుతమైన స్థానంలో ఉన్న ఎంపీ.. ఎమ్మెల్యేపై దాడులు  చేయడం ఏంటని బీఆర్ఎస్ నేతలు మండి పడుతున్నారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు.

ఇది అపోసిషన్ పార్టీల గొంతునొక్కడమే అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా ఈ దాడిని ప్రజాస్వామ్యంపై జరిగిన బహిరంగ దాడి అని అన్నారు. ప్రతిపక్షాన్ని భయపెట్టేందుకు, గొంతు నొక్కేందుకు కాంగ్రెస్‌ నేతలు దిగజారిన రాజకీయానికి పాల్పడుతున్నారనడానికి ఈ ఘటన  నిదర్శనమనంటూ కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పై భగ్గుమన్నారు.

 

