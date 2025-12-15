English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ktr on Kamareddy incident: సర్పంచ్ అభ్యర్థిపై ట్రాక్టర్ ఎక్కించి హత్యయత్నం.. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ktr on Kamareddy incident: సర్పంచ్ అభ్యర్థిపై ట్రాక్టర్ ఎక్కించి హత్యయత్నం.. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires slams on cm revanth reddy govt: వెంటనే బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకొవాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. కామారెడ్డి ఎస్పీతో మాట్లాడిన కేటీఆర్ వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకొవాలని అన్నారు. మొత్తంగా కామారెడ్డి జిల్లా ఘటన తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 15, 2025, 07:35 PM IST
  • బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులపై దాడి..
  • కేటీఆర్ వార్నింగ్..

Ktr on Kamareddy incident: సర్పంచ్ అభ్యర్థిపై ట్రాక్టర్ ఎక్కించి హత్యయత్నం.. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ప్రస్తుతం పెనుదుమారంగా మారాయి. ఇప్పటికే పలు చోట్ల గెల్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థులపై ఇతర పార్టీలు బలపర్చిన అభ్యర్థులు దాడులు చేస్తున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో తెలంగానలో ప్రస్తుతం సర్పంచ్ అభ్యర్థులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  తాజాగా.. ఎల్లారెడ్డి మండలం సోమార్‌పేట గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థిని, ఎన్నికల్లో గెల్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి సోదరుడు ట్రాక్టర్ తో ఢీకొట్టి చంపడానికి చూశాడు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.   

కామారెడ్డి జిల్లా సోమార్‌పేట గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ బలపర్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి బాలరాజుని కాంగ్రెస్ మద్దతుతో గెలిచిన సర్పంచ్ పాపయ్య ట్రాక్టరుతో ఢీకొట్టాడనే ఆరోపణలు వచ్చాయి.  తనపైన పోటికి దిగుతావా అంటూ దాడులు చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఆ గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఈ ఘటనపై నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు.  ఈ ఘటన తెలంగాన వ్యాప్తంగా దుమారంగా మారింది. అయితే.. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

పోలీసులు వెంటనే ఘటనకు కారణమైన వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. ఈక్రమంలో..  ఎస్పీకి ఫోన్ చేసి ఈ అంశాన్ని ఆయన దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు.  అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు సంయమం పాటిస్తున్నారని, వారి తిరగబడితే పరిస్థితులు ఇంకా ఘోరంగా ఉంటాయన్నారు. అదే విధంగా దాడికి పాల్పడిన వారిపై వెంటనే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి అరెస్టు చేయాలని ఆయన పోలీసులను డిమాండ్ చేశారు.

Read more: Kumuram Bheem Video: తెలంగాణలో ఘోరం.. గెల్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థిపై కొడవలితో దాడి.. వీడియో వైరల్..

మరోవైపు ఈ దాడి ఘటనలో గాయపడిన నేతలను, వారి కుటుంబాల హెల్త్ పై కేటీఆర్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల సర్పంచ్ అభ్యర్థులు, గెల్చిన సర్పంచ్ లపై దాడుల ఘటనలు ఒకింత ఆందోళనలు కల్గించే అంశాలుగా మారాయని చెప్పుకొవచ్చు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

