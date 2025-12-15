Ktr on Kamareddy incident: సర్పంచ్ అభ్యర్థిపై ట్రాక్టర్ ఎక్కించి హత్యయత్నం.. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ప్రస్తుతం పెనుదుమారంగా మారాయి. ఇప్పటికే పలు చోట్ల గెల్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థులపై ఇతర పార్టీలు బలపర్చిన అభ్యర్థులు దాడులు చేస్తున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో తెలంగానలో ప్రస్తుతం సర్పంచ్ అభ్యర్థులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా.. ఎల్లారెడ్డి మండలం సోమార్పేట గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థిని, ఎన్నికల్లో గెల్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి సోదరుడు ట్రాక్టర్ తో ఢీకొట్టి చంపడానికి చూశాడు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
Congress leaders attack farmers in Kamareddy of Telangana for working against Congress in Sarpanch elections.
4 severely injured of which 2 are critical ..
Mohabbat ki Dukaan @RahulGandhi pic.twitter.com/H3UnRfWWx7
— Dr.Krishank (@Krishank_BRS) December 15, 2025
కామారెడ్డి జిల్లా సోమార్పేట గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ బలపర్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి బాలరాజుని కాంగ్రెస్ మద్దతుతో గెలిచిన సర్పంచ్ పాపయ్య ట్రాక్టరుతో ఢీకొట్టాడనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. తనపైన పోటికి దిగుతావా అంటూ దాడులు చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఆ గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఈ ఘటనపై నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన తెలంగాన వ్యాప్తంగా దుమారంగా మారింది. అయితే.. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పోలీసులు వెంటనే ఘటనకు కారణమైన వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. ఈక్రమంలో.. ఎస్పీకి ఫోన్ చేసి ఈ అంశాన్ని ఆయన దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు సంయమం పాటిస్తున్నారని, వారి తిరగబడితే పరిస్థితులు ఇంకా ఘోరంగా ఉంటాయన్నారు. అదే విధంగా దాడికి పాల్పడిన వారిపై వెంటనే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి అరెస్టు చేయాలని ఆయన పోలీసులను డిమాండ్ చేశారు.
మరోవైపు ఈ దాడి ఘటనలో గాయపడిన నేతలను, వారి కుటుంబాల హెల్త్ పై కేటీఆర్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల సర్పంచ్ అభ్యర్థులు, గెల్చిన సర్పంచ్ లపై దాడుల ఘటనలు ఒకింత ఆందోళనలు కల్గించే అంశాలుగా మారాయని చెప్పుకొవచ్చు.
