Brs Ktr: కాంగ్రెస్ వాళ్లనే అడగండి.!. నెటిజన్ ప్రశ్నకు సోషల్ మీడియాలో కేటీఆర్ కౌంటర్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

ktr counter reply to netizen on bus fare hike issue in Hyderabad: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య తగ్గాఫార్ వార్ నడుస్తొంది. జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లో గెల్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ మరింత దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తుంది. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ హైదరాబాద్ లో హైడ్రా అంటూ ప్రజల్లో చేసిన ప్రచారంను ప్రజలు తిప్పికొట్టారని కాంగ్రెస్ నేతలు కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇదే క్రమంలో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ మాత్రం అసలు ఎక్కడ మిస్టెక్ జరిగిందో అని అంతర్మథనంలో మునిగిపోయింది. మొత్తంగా జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లో ఓటమి తర్వాత బీఆర్ఎస్ క్యాడర్ ల ఒకింత నిరుత్సహంగా ఉన్నట్లు కన్పిస్తుంది.
మరోవైపు కల్వకుంట్ల కవిత కూడా ఏ మాత్రం గ్యాప్ ఇవ్వకుండా కర్మ బ్యాక్ అంటూ వాయిస్తునే ఉంది. ఎక్కడ గ్యాప్ దొరికిన కూడా బీఆర్ఎస్ నేతల్ని ఏకీపారేస్తుంది. ఇదిలా ఉండగా.. కేటీఆర్ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఏ సమస్య అయిన నెటిజన్లు కేటీఆర్ కు ట్యాగ్ చేస్తే వెంటనే దాన్ని పరిష్కరించే దిశగా గతంలో ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు అధికారం కొల్పొయిన తర్వాత కూడా రేవంత్ సర్కారుకు తెలిసేలా సమస్యలపై తమ గళం విన్పించారు .
అయితే.. ప్రస్తుతం కేటీఆర్ మాత్రం ఒక నెటిజన్ కు ఇచ్చిన రిప్లై నెట్టింట కొత్త చర్చకు దారి తీసింది. తాజాగా.. ఒక నెటిజన్ కేటీఆర్ కు బస్సు చార్జీల పెంపుపై ట్విట్ చేశారు. పటాన్చెరు నుండి DLF వరకు మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సు ఛార్జీ ₹30 నుండి ₹45కి పెరిగింది. ఏకంగా ఒకేసారి ఇది ₹15 పెంపు చేయడం వల్ల రోజువారీ ప్రయాణికులపై భారం మోపుతోందని చెప్పుకొచ్చాడు.
దయచేసి అసెంబ్లీలో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తి, ప్రజలకు సహాయం చేయాలని ట్విట్ చేశాడు. అంతేకాకుండా.. మెరుగైన అభివృద్ధి కోసం నేను కాంగ్రెస్కు ఓటు వేశానని, కానీ ఇది మరీ టూమచ్ గా ఉందంటూ తన గోడును చెప్పుకున్నాడు.
దీనికి కేటీఆర్ తనదైన శైలీలో కౌంటర్ వేస్తు ఒకవేళ కాంగ్రెస్ కు ఓటు వేస్తే ఈ సమస్యలను వారిని అడగాలన్నారు. అయితే.. ఈసమస్యలపై తమ గళం విన్పిస్తామన్నారు. అయితే.. కేటీఆర్ నెటిజన్ కు ఇచ్చిన రిప్లై పట్ల కొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. కేటీఆర్ తీవ్ర అసహానంలో ఉన్నట్లు దీన్ని బట్టి స్పష్టంగా తెలుస్తొందని అంటున్నారు. ఇలా రూడ్ గా రిప్లై ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటని కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారు.
