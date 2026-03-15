Brs ktr counter to pcc chief Mahesh kumar goud on drug consume allegations: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్ డ్రగ్స్ పార్టీ పెద్ద సంచలనంగా మారింది. తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డితో పాటు, ఏపీ ఏలూరు ఎంపీ పుట్ట మహేష్ కుమార్ దీనిలో ఉండటం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఎంపీకి డ్రగ్స్ టెస్ట్ ల్లో పాజిటివ్ వచ్చింది. పోలీసులు స్టేషన్ బెయిల్ మీద ఆయన్న విడిచిపెట్టారు. మరోవైపు దీనిపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. దీనిపై పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు అందరికి డ్రగ్స్ టెస్ట్ లుచేసి సభలోకి వెళ్లేలా చేయాలన్నారు.
కేటీఆర్ డ్రగ్స్ టెస్ట్ లకు సిద్దంగా ఉండాలన్నారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తనదైన స్టైల్ లో రియాక్ట్ అయ్యారు. తాను గతంలో కూడా డ్రగ్స్ టెస్ట్ లకు రెడీగా ఉన్నట్లు చెప్పిన విషయాల్ని గుర్తుచేశారు. ప్రతిసారి డ్రగ్స్ కేసులు వెలుగులోకి రాగానే తన పేరును వివాదంలో లాగడంను ఖండించారు. అంతేకాకుండా.. మాదకద్రవ్యాలు మనుషులను రాక్షసులుగా మారుస్తాయన్నారు. బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా డ్రగ్స్ వాడకానికి పాల్పడటం దురదృష్టకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
డ్రగ్స్, అక్రమ పదార్థాల వాడకానికి పూర్తిగా నేను వ్యతిరేకమన్నారు. మా పార్టీ బీఆర్ఎస్ (BRS) డ్రగ్స్ వాడకాన్ని, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపలనైనా తీవ్రంగా ఖండిస్తుందన్నారు. డ్రగ్స్ వాడుతున్న వారు లేదా విక్రయిస్తున్న వారు (పెడ్లర్లు), వారి రాజకీయలతో సంబంధం లేకుండా చట్టప్రకారం కఠినంగా శిక్షించబడాలని స్పష్టం చేశారు.
అయితే, ఈ అంశంలో నీచమైన రాజకీయాల కోసం మా బీఆర్ఎస్ పార్టీని లాగుతున్న తీరును నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు చెప్పారు. డ్రగ్స్ కేసును బీఆర్ఎస్ పార్టీపై రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు వాడుకోవడం మీ అసహ్యకరమైన రాజకీయాలకు నిదర్శమన్నారు. ఏ పరీక్షకైనా సిద్ధమని ఇప్పటికే పలుమార్లు స్పష్టం చేసిన విషయాలను కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు.
అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులు ఈ పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్న మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి సూచనను నేను స్వాగతిస్తున్నామన్నారు. అంతేకాకుండా, ప్రతి డ్రగ్స్ కేసులోకి నా పేరును లాగాలని చూస్తే చట్టపరమైన చర్యలుంటాయని కేటీఆర్ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
