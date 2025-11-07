Brs Ktr: తెలంగాణ, హైదరాబాదుకు పట్టిన ఈ గ్రహణం వీడాలి.!. కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్.. ఏమన్నారంటే..?

Brs ktr criticizes cm revanth reddy govt amid Jubilee hills by polls: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నిక రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు కూడా అన్నిరకాల అస్త్రశస్త్రాలను ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఎలాగైన జూబ్లిహిల్స్ లో పాగా వేయాలని అన్నిరకాలుగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో.. వివిధ పార్టీల నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ , బీజేపీల మధ్య బడే భాయ్, ఛోటేమియ్యాల మధ్య చీకటి ఒప్పందం ఉందని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఏకీపారేస్తున్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ లు కుమ్మక్కైయ్యారని విమర్శలు చేస్తుంది.
ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎక్స్ లో సంచలన ట్విట్ చేశారు. తెలంగాణకు, హైదరాబాద్ కు పట్టిన గ్రహాణం పోవాలంటే మరల సీఎంగా కేసీఆర్ పాలన రావాలంటూ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యంగా జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలలో ఓటర్లు కర్రు కాల్చి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుకు వాతపెట్టాలన్నారు. మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అమలు కానీ 420 హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేసి ఎన్నికల్లో గెలిచారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ నగరానికి పట్టిన గ్రహణం వీడాలంటే మళ్లీ కేసీఆర్ పాలన రావాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. 2014 నుంచి 2023 వరకు కేసీఆర్ నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ అభివృద్ధి అప్రతిహతంగా కొనసాగిందని కేటీఆర్ మరోసారి గుర్తుచేశారు. గత పదేళ్లలో ఐటీ, ఫార్మా సహా అన్ని రంగాలు శర వేగంగా అభివృద్ధి చెందాయని అన్నారు.
యువతకు అన్ని విధాలుగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించాయన్నారు. శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తలేదన్నారు. ప్రతి పౌరులకు తెలంగాణ అభివృద్ధి ఫలాలు అందేలా చూశామని, హైదరాబాద్ కీర్తిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిలబెట్టామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ బీఆర్ఎస్ పాలనను కొనియాడారు. కానీ దీనికి భిన్నంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ సర్కారు వచ్చాక.. గత రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో నగరం కీర్తి మసకబారిందని కేటీఆర్ విమర్శించారు.
తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పూర్తిగా కుంటుపడిందని ఆరోపించారు. శాంతి భధ్రతలు పూర్తిగా దిగజారాయన్నారు. ముఖ్యంగా.. రాష్ట్రానికి, హైదరాబాదుకు పట్టిన ఈ గ్రహణం వీడాలంటూ మరోసారి కేసీఆర్ సీఎం కావాల్సిన అవసరం ఉందంటూ తన పోస్టులో వెల్లడించారు.
