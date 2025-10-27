English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ktr on Revanth Video: రౌడీలు, గుండాలకు ఓటేద్దామా..?.. జూబ్లీహిల్స్ ప్రచారంలో కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

ktr slams on revanth reddy govt: ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆటో డ్రైవర్లకు చాలా హమీలు ఇచ్చిందని,  ఇప్పుడు మాత్రం ముఖం చాటేశాడని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్  రేవంత్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో  జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొని కాంగ్రెస్ కు ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 27, 2025, 02:34 PM IST
  • రేవంత్ పై మండిపడిన కేటీఆర్..
  • రౌడీలు, గుండాలకు ఓటు వేయవద్దని సెటైర్ లు..

Brs ktr fires on cm revanth reddy auto drivers problems: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ రాజకీయంగా రసవత్తరంగా మారింది. అన్ని పార్టీలు కూడాతమదైన శైలీలో ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎన్నికలలో ఎలా అయిన తమ పార్టీ జెండా ఎగురవేయాలని జోరుగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి.  ఈ నేపథ్యంలో ఆరోపణల పర్వంను కూడా పెంచేశాయి. నేతల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ గత పాలకులు ఇచ్చిన హమీలపై కాంగ్రెస్ ను ఏకీపారేస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇచ్చిన హమీలపై మాట్లాడే దమ్ము కాంగ్రెస్ కు లేదని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఏకీపారేస్తున్నారు. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఇచ్చినహమీపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఆటో డ్రైవర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై మాట్లాడారు.

తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ ప్రయాణానికి ఆటో ఇచ్చిన యజమాని అలీ..  డ్రైవర్ గా మారిండని ఎద్దేవా చేశారు.  జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ నుంచి తెలంగాణ భవన్ వరకి ఆటోలో కేటీఆర్ ప్రయాణించి వారి బాధలను విన్నారు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆటో డ్రైవర్ల ఓట్లతో గెలిచి వచ్చి వారికి తీరని ద్రోహం చేసిందన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఆటో డ్రైవర్ మష్రత్ ఆలీతో కేటీఆర్ గారు మాట్లాడారు. ఆటోవాలాల పరిస్థితులను, స్థితిగతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

  మష్రత్ అలీ పరిస్థితి పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ద్రోహాన్ని మోసాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఎండగడతామన్నారు. అదే విధంగా.. ఆటో డ్రైవర్లకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు అయ్యేలా ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తీసుకు వస్తామన్నారు.  అదే విధంగా జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్లో రౌడీలు, గుండాలకు ఓటు వేద్దామా?.. ఓటర్లను చైతన్యవంతం చేసే  ప్రయత్నం చేశారు. మొన్న వాళ్ల నామినేషన్ ర్యాలీ చూశారు కదా... రాష్ట్రంలో ఉన్న రౌడీలు, గుండాలు అక్కడే ఉన్నారన్నారు.

Read more: Harish Rao Video: వాటాల మీద ఉన్న శ్రద్ద ఆటోడ్రైవర్ల మీద లేదు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేసిన హరీష్ రావు.. వీడియో..

జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో నవీన్ యాదవ్ గెలిస్తే ఆటో డ్రైవర్ల దగ్గర, టిఫిన్ షాపుల దగ్గర వారం వారం వసూళ్లు చేస్తారని ఏకీపారేశారు.  జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికలతో ప్రజలకు మరోసారి అవకాశం వచ్చిందని.. రేవంత్ సర్కారు ఇచ్చిన దొంగ హమీలపై బుద్ది చెప్పడానికి ఇదే సరైన సమయమంటూ కేటీఆర్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. 

 

BRS KTRCM Revanth ReddyJubilee Hills By ElectionsTelangana Politicsktr fires on cm revanth reddy

