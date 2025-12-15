Brs Ktr: ప్రతి జిల్లాలో లీగల్ సెల్.. సర్పంచ్ ల దాడుల ఘటనలపై కేటీఆర్ సంచలన ప్రకటన..

Brs ktr key annoncement on legal cell in telangana: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సర్పంచ్ ఎన్నికలు కాకరేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఎన్నికల ఫలితాలపై కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ ఎస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తుంది. నువ్వా నేనా అన్న విధంగా నేతలు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. ఇటీవల తెలంగాణల రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. పలు చోట్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపర్చిన అభ్యర్థులు భారీ విజయాన్నిసాధించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకు పరాభవాన్ని మిగిల్చారు. అయితే.. కొన్ని చోట్ల మాత్రం గెల్చిన బీఆర్ఎస్ నుంచి బరిలో నిలిచిన వారిపై దాడులు, ఒకవేళ గెల్చిన కూడా వారిని ఏదో విధంగా పక్కకు తప్పుకునేలా వేధింపులకు గురిచేస్తున్న ఘటనలు పలుచోట్ల వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీనిపై తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సర్పంచ్ లను వేధిస్తే తాట తీస్తామంటూ కాంగ్రెస్ ను ఏకీపారేశారు. ఇక మీదట తెలంగాణలో సర్పంచ్ లను వేధిస్తే ఊరుకోమన్నారు. అదే విధంగా ప్రతి జిల్లాలో 'లీగల్ సెల్' ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. కాంగ్రెస్ బెదిరింపులకు భయపడొద్దన్నారు. అన్ని విధాలుగా న్యాయపరంగా అండగా ఉంటామన్నారు. రెండెళ్లలోనే కాంగ్రెస్ పై వ్యతిరేకత స్పష్టంగా తెలుస్తొందన్నారు.
ఈ క్రమంలో కేటీఆర్.. సిరిసిల్లలో నూతన సర్పంచులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులను ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తే సహించేది లేదని తెల్చి చెప్పారు. సర్పంచ్ లు, అభ్యర్థుల రక్షణ కోసం ప్రతి జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ప్రత్యేక న్యాయ విభాగాన్ని (Legal Cell) ఏర్పాటు చేస్తున్నామని కేటీఆర్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా గెలిచిన అభ్యర్థులను అభినందిస్తూ, వారికి భవిష్యత్ కార్యాచరణపై దిశానిర్దేశం చేశారు.
ప్రతి జిల్లాలో సర్పంచుల కోసం లీగల్ సెల్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో గెలిచిన బిఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు కాంగ్రెస్ పార్టీ బెదిరింపులకు భయపడవద్దని కేటీఆర్ భరోసా ఇచ్చారు. "మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తాం, ఇబ్బంది పెడతాం అని ఎవరైనా అధికారులు గానీ, పాలకపక్ష నేతలు గానీ బెదిరిస్తే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకండి. వెంటనే పార్టీని సంప్రదించాలన్నారు.
మీ కోసం ప్రతి జిల్లాలో లీగల్ సెల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అరగంటలో పార్టీ యంత్రాంగం మీకు అండగా నిలుస్తుందన్నారు. కోర్టు ద్వారా మన హక్కుల కోసం కొట్లాడుదామని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగబద్ధంగా గ్రామాలకు రావాల్సిన ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులను ఎవరూ ఆపలేరని, ఆ నిధులు సాధించుకునే బాధ్యత తాము తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం ప్రకారం గ్రామాలకు కావాల్సిన నిధులను ఎవరు కూడా ఆపలేరని కేటీఆర్ అన్నారు. ప్రజలకు అమలుకు సాధ్యం కానీ హమీలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ మోసం చేసిందన్నారు.
రైతుబంధు, రుణమాఫీ, పెన్షన్లు, మహిళలకు తులం బంగారం వంటి హామీలను అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో 40 నుండి 70 శాతం స్థానాల్లో బిఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు గెలవడమే ఇందుకు నిదర్శనమని అన్నారు.
సూర్యాపేట జిల్లాలో మల్లయ్య యాదవ్ హత్య, తిప్పర్తిలో కిడ్నాప్ వంటి ఘటనలను ప్రస్తావిస్తూ.. కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ అవుతోందని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసిన ప్రజల వ్యతిరేకత నుంచి కాంగ్రెస్ని కాపాడలేకపోయారని కేటీఆర్ అన్నారు. మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల అరాచకాలకు బెదరకుండా భయపడకుండా ప్రజలు మా పార్టీ నేతలు నిలబడ్డారని… అందుకే అత్యధిక స్థానాల్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న మా పార్టీని గెలిపించారని కేటీఆర్ అన్నారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల నెలకొన్న తీవ్రమైన అసంతృప్తికి వ్యతిరేకతకు పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికల ఫలితాలు నిదర్శనమని కేటీఆర్ అన్నారు.
అదే విధంగా.. పదవి అనేది ముఖ్యం కాదని.. పనే ముఖ్యం సర్పంచులు కేవలం పదవులను అలంకారప్రాయంగా కాకుండా, గ్రామ అభివృద్ధికి సాధనంగా వాడుకోవాలని కేటీఆర్ సూచించారు. సూర్యాపేట జిల్లాలోని 'ఏపూర్' గ్రామాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుంటూ.. అక్కడ చెక్ డ్యాంలు, వైకుంఠధామం, పల్లె ప్రకృతి వనం వంటి నిర్మాణాలతో ఆ గ్రామం దేశంలోనే ఉత్తమ పంచాయతీగా అవార్డు పొందిందని అన్నారు. ఐదేళ్ల తర్వాత ప్రజలు మనల్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, మనం చేసిన పనే మనకు శ్రీరామరక్ష అని హితవు పలికారు. పల్లె ప్రగతి ద్వారా ప్రతి ఊరిలో నర్సరీ, డంప్ యార్డ్, ట్రాక్టర్, వైకుంఠధామం వంటివి ఏర్పాటు చేసి గ్రామాల రూపురేఖలు మార్చామని తెలిపారు.
గెలిచిన సర్పంచులకు త్వరలో శిక్షణా తరగతులు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే, గెలిచిన సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలకు పంచాయతీరాజ్ చట్టం, విధులు, హక్కులపై అవగాహన కల్పించేందుకు నిపుణులతో ప్రత్యేక వర్క్షాప్ నిర్వహిస్తామని కేటీఆర్ వెల్లడించారు. మిగిలిన విడత ఎన్నికల్లోనూ పార్టీ శ్రేణులు కష్టపడి గులాబీ జెండా ఎగురవేయాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
