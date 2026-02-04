English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Brs ktr: మీ వికృత రాజకీయ క్రీడకు ఇది పరాకాష్ట.!. స్పీకర్ క్లీన్ చిట్‌పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr condemns on speaker decision on mla sanjay: ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత పిటిషన్లను స్పీకర్ గారు వరుసగా కొట్టివేస్తున్న తీరు రాజ్యాంగానికే గొడ్డలిపెట్టన్నారు. కాంగ్రెస్ కు ప్రజలు బుద్ది చెబుతున్నారన్నారు.  కళ్లముందు కాంగ్రెస్ జెండా కప్పుకున్న పార్టీ మారినట్లు ఆధారాలు లేవని అనడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 4, 2026, 01:54 PM IST
Brs ktr: మీ వికృత రాజకీయ క్రీడకు ఇది పరాకాష్ట.!. స్పీకర్ క్లీన్ చిట్‌పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

 ktr fires on cm revanth reddy govt on speaker clean chit decision: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల అంశం ఆసక్తికరంగా మారింది. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు కూడా ఈ ఎన్నికల్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. దీంతో ఆయా పార్టీలు పదునైన తమ వ్యూహలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి.  మరోవైపు  తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ జగిత్యాల అనర్హత పిటిషన్ పై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ పార్టీ మారినట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని, బీఆర్ఎస్ నేత జగదీశ్వర్ రెడ్డి పిటిషన్ ను కొట్టివేశారు. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఘాటుగా విమర్శించారు.  ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత పిటిషన్లను స్పీకర్ గారు వరుసగా కొట్టివేస్తున్న తీరు రాజ్యాంగానికే గొడ్డలిపెట్టు వంటిదన్నారు.

సాక్షాత్తూ ముఖ్యమంత్రే స్వయంగా జగిత్యాల బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కి కండువా కప్పి కాంగ్రెస్ లో చేర్చుకున్న ఫోటోలు, వీడియోలు కళ్లముందు కనిపిస్తున్నా ఆధారాలు లేవని అనర్హత పిటిషన్ ను తిరస్కరించడం అర్థరహితమని అన్నారు.  అటు సుప్రీంకోర్టు తీర్పును, ఇటు ప్రజాతీర్పును కాలరాసి గోడదూకిన ఎమ్మెల్యేలపై రాజ్యాంగబద్ధంగా చర్య తీసుకోకుండా  సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలతో నడుచుకొవడం శోచనీయమన్నారు. ఒకవైపు స్వయంగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే సంజయ్ ను ఏకీపారేస్తున్న విషయంను ప్రస్తవించారు. ఈ సమయంలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఈవిధంగా.. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేకు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడం స్పీకర్ పదవికున్న గౌరవాన్ని దెబ్బతీయడమని అన్నారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తగిలిన ఘోరమైన ఎదురుదెబ్బతో కోలుకోని కాంగ్రెస్ పార్టీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భయపడిపోతుందన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ ముఖ్యమంత్రి వైఫల్యాలు, మోసాలు, 420 హమీలను ప్రజల్లో తీసుకెళ్తామన్నారు. ఇప్పటికే ప్రజల్లో పట్టణ ప్రజల్లో  రేవంత్ సర్కారు పట్ల ఆందోళనలు వ్యక్తం అవుతుందన్నారు.

పార్టీ ఫిరాయింపుల సూత్రధారి ఢిల్లీకి పంపే మూటలకు ఆశపడి మౌనం వహిస్తున్న రాహుల్ గాంధీకి ఇకనుంచి రాజ్యాంగాన్ని చేతిలో పట్టుకుని తిరిగే నైతిక హక్కు లేదన్నారు. తెలంగాణలో  పట్టపగలే పది మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ ఫిరాయించినా.. కాంగ్రెస్ జెండాలు కప్పుకున్న కూడా.. ఒక్కరిపై కూడా చర్య తీసుకోకుండా సీఎం  నడిపిస్తున్న ఈ వికృత రాజకీయ క్రీడకు ప్రజాక్షేత్రంలోనే గుణపాఠం తప్పదని కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

