KTR VS Revanth reddy: నడుస్తున్నది సర్కారా..?.. సర్కస్సా.?.. మ్యాన్ హోల్ ఘటనపై కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్.. ఏమన్నారంటే..?

Ktr fires on cm Revanth reddy govt: యాకుత్ పూరాలో ఐదేళ్ల బాలిక ప్రమాదవశాత్తు మ్యాన్ హోల్ లో  పడిన ఘటనపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా సీరియస్ అయ్యారు. నడుస్తొంది సర్కారా..?.. సర్కస్సా..?. అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 12, 2025, 02:09 PM IST
  • రేవంత్ పై మండిపడిన కేటీఆర్..
  • యాకుత్ పురా ఘటనపై ట్విట్..

Brs Ktr fires on cm revanth reddy govt over hyderabad manhole incident: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇటీవల కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ల మధ్య పచ్చ గడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలా రాజకీయాలు మారిపోయాయి.ఈ క్రమంలో ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల.. హైదరాబాద్ లోని యాకుత్ పురాలో ఐదేళ్ల బాలిక ప్రమాద వశాత్తు తెరుకుని ఉన్న మ్యాన్ హోల్ లో పడిపోయింది . ఈ  ఘటనలో లక్ బాగుండీ బాలికను ఆమె తల్లి వెంటనే గుంతలో నుంచి బైటకు తీసింది.ఈ ఘటనపై హైడ్రా, జలమండలి, జీహెచ్ఎంసీ ఒకరిపై మరోకరు తప్పును రుద్దే ప్రయత్నాలు చేశారు.

 

అయితే.. చివరకు ప్రభుత్వం సీరియస్ కావడంతో దీనిపై విచారణ చేపట్టగా ఘటనకు హైడ్రా ఉద్యోగి కారణమని తెలింది. దీనిపై హైడ్రా దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టింది. దీనిపై తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్ చేశారు.అంతే కాకుండా.. రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.

హైదరాబాద్‌లోని యాకుత్‌పురాలో తెరిచి ఉంచిన మ్యాన్‌హోల్‌లో చిన్నారి పడిపోయిన ఘటనను ప్రస్తావిస్తూ, ఇది ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అసలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారా? లేక సర్కస్ నడుపుతున్నారా? అని ఆయన ఘాటుగా విమర్శలు గుప్పించారు.

యాకుత్‌పురాలో జరిగిన ఘటనలో లక్ బాగుండి పాప ప్రాణాలతో బయటపడిందని, లేదంటే ఆ కుటుంబానికి తీరని శోకం మిగిలేదని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత హైడ్రా, జలమండలి, జీహెచ్ఎంసీలు.. ఒకరిపై మరోకరు నిందలు వేసుకొవడం విడ్డూరమన్నారు.

Read more: KTR Fire: చీ..చీ.. కొంచెమైనా సిగ్గు, శరం ఉండాలి.. గ్రూప్-1 పోస్టుల అమ్మకాలపై కాంగ్రెస్ సర్కార్ దుమ్ము దులిపిన కేటీఆర్

మున్సిపల్ శాఖలోని మూడు కీలక విభాగాల మధ్య సమన్వయం పూర్తిగా కొరవడిందనే విషయం దీనితో తెటతెల్లమైందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేవలం కాసుల వేటపైనే దృష్టి పెట్టారని, పరిపాలనను గాలికొదిలేశారని ఎద్దేవా చేశారు. మూడు ముఖ్యమైన శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపం వల్ల నగర ప్రజలు ప్రత్యక్ష నరకాన్ని చూస్తున్నారని కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

 

